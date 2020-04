El Govern pide más flexibilidad para poder ir a los huertos de autoconsumo

La Conselleria de Agricultura del Govern balear es partidaria de que se aplique una mayor flexibilidad a la población para poder desplazarse hasta los huertos de autoconsumo, petición que han traslado a la Delegación del Gobierno de Balears. Así lo comunicaron ayer desde gabinete de prensa del área dirigido por Mae de la Concha, equipo que recuerda que se trata de una actividad que está totalmente prohibida, salvo algunas excepciones, con motivo del estado de alarma implantado por la crisis sanitaria.

El recordatorio viene al caso por la confusión que ha surgido en los últimos días en torno al levantamiento de la restricción después de que surgieran movimientos populares a su favor, principalmente en Catalunya. Desde Agricultura reconocen que ha surgido algún mal entendido, pero que a día de hoy (por ayer) la prohibición sigue vigente.

Restricción también confirmada desde el gabinete de prensa de la Delegación de Gobierno de Balears, donde reconocen que el debate está abierto y que existe cierta «presión» para introducir cambios, pero no solo en Balears, sino también a nivel nacional. La confusión se ha visto alimentada además por la difusión a través de las redes sociales de documentos con normativas que no eran aplicables en el Archipiélago y en algunos casos, tal y como ha alertado la Guardia Civil a través de redes sociales, de «documentos no oficiales».

La circular informativa difundida al sector ayer por parte de la Conselleria, en la que se recogen los principios aplicables para las explotaciones agrarias, ganaderas y la industria agroalimentaria, recordaba en el apartado dedicado a los huertos de autoconsumo que «existe una demanda social muy importante para reconsiderar la instrucción en esta tema». En esa línea, explicaban que en algunas comunidades autónomas como Galicia y Catalunya ya «se ha permitido de forma expresa».

En lo que se refiere a Balears, desde la conselleria explican que el Ministerio de Agricultura ha escuchado la demanda, y que la respuesta por el momento es que «están tratando de buscar una instrucción para todos los territorios que contemple ese aspecto».

Cabe recordar que Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca (Apaem), junto a otras entidades de la red de agricultura ecológica del Archipiélago, ya había solicitado la semana pasada que se facilitara la movilidad para poder desplazarse a los huertos de autoconsumo.