Maó deniega nueve licencias de legalización en Talatí de Baix

El Ayuntamiento de Maó ha denegado nueve licencias de obra para la legalización de otras tantas construcciones situadas en la zona de huertos de ocio de Talatí de Baix Vell. La decisión, que fue adoptada por la Junta de Gobierno Local a mediados de febrero, supone un capítulo más dentro del largo proceso que está ocupando, desde hace ya muchos años, a los propietarios y al Consistorio en el camino hacia la regularización de estos inmuebles.

Las licencias ahora denegadas fueron presentadas a mediados de 2015, al amparo de lo establecido en la disposición transitoria décima de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo de 2014, que fijaba un procedimiento para la incorporación a la ordenación de este tipo de construcciones ubicadas en suelo rústico y en situación irregular. No obstante, los técnicos del Consistorio no han considerado apropiada la concesión de la licencia.

Talatí de Baix Vell cuenta con unas 45 construcciones, en su mayoría casetas de aperos vinculadas a huertos de ocio que han ido creciendo paulatinamente con construcciones complementarias sin contar con la correspondiente autorización. En 2010 se inició el proceso para elaborar un plan especial que debe permitir acometer la ordenación de este espacio. Catorce propietarios, mientras tanto, cursaron las peticiones de licencias de obra para poder legalizarse. Nueve de estas han sido ahora denegadas. Según informan desde el Ayuntamiento de Maó y desde la asociación que aglutina a los propietarios, un par se habían tramitado con anterioridad, con una resolución positiva, mientras que otras tantas están pendientes de subsanar algunas cuestiones, con posibilidades de salir adelante.

Entre los nueve promotores de las licencias ahora denegadas, algunos han alegado. Las descripciones que aparecen en el acta de la Junta de Gobierno Local se refieren en algunos casos a viviendas unifamiliares y en otros a dependencias como casetas o almacenes. En un par de casos se recoge incluso la existencia de una piscina.

Desde el equipo de gobierno municipal explican que la tramitación de las peticiones de licencia es el paso previo a acometer la elaboración del plan especial de Talatí de Baix Vell, tal y como se acordó con los propietarios, aunque es probable que no todas las construcciones del núcleo de huertos de ocio pueden verse regularizadas a través de este documento con su situación actual, ya que exceden los parámetros máximos que podrán fijarse. El Ayuntamiento de Maó trasladará estos expedientes al Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico para que actúe en consecuencia, si lo considera oportuno.

Entre los propietarios, la denegación de las licencias de legalización se ha acogido por sorpresa, y con discrepancia ya que afirman que los motivos expuestos por el Consistorio son solventables, no apelan al fondo de lo cuestión. Aseguran que no se trata de grandes construcciones, sino de pequeñas unidades en espacios que cumplen con su función original de huertos de ocio, con pernoctaciones puntuales en cualquier caso. «Al menos han dicho algo, en cuatro años no habíamos sabido nada de los permisos», explican.