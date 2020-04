Més per Menorca pide al Gobierno que regularice a migrantes cuidadores

La diputada autonómica de MÉS per Menorca Patricia Font ha solicitado este sábado al Gobierno que regularice la situación de las personas migrantes sin papeles que trabajan cuidando a dependientes o en el hogar.



Font ha asegurado, en un comunicado, que la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha acentuado la situación de vulnerabilidad de estas personas.



“Trabajan sin unas mínimas medidas de seguridad, con salarios precarios y no se les respeta el horario. Al estar en situación irregular carecen de cobertura legal, pudiendo ser multadas por la policía cuando se dirigen a su puesto de empleo”, ha denunciado.



Por otro lado, advierte de que las medidas anunciadas por el Gobierno hasta ahora por la crisis sanitaria no repercutirán en las condiciones laborales de este colectivo. “Es una cuestión de derechos sociales y humanos. Están viviendo grandes injusticias y una mayor precarización de las condiciones laborales”, ha señalado.



Por ello, la formación econacionalista ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para que el Govern inste al Gobierno a regularizar a este colectivo de migrantes.