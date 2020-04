Maties Torrent: «Desconfinar de golpe sería al 100 % tener un rebrote»

Balears tuvo la ‘suerte’ de confinarse con cifras de propagación del SARS-CoV-2 muy inferiores a las de otros territorios, el efecto del estado de alarma y el encierro de la población «fue mayor» y la transmisión comunitaria actual es baja, especialmente en Menorca pero «no podemos confiarnos», alertó ayer el epidemiólogo Maties Torrent, quien ya avisa de que cuando llegue la fecha del desconfinamiento «no vamos a ir a la situación de hace dos meses».

Esa salida a las calles tendrá que ser «escalonada y monitorizada, estando muy al tanto de los datos», afirma, porque «desconfinar de golpe sería al 100 por cien tener un rebrote» de la enfermedad, «hemos pasado la fase aguda pero debemos ser muy estrictos para no volver atrás».

El epidemiólogo menorquín representa a Balears en el grupo de expertos que asesora al Gobierno en la propuesta de desconfinamiento, una etapa posterior a la del ‘yo me quedo en casa’ en la que «cada persona deberá convertirse en un agente de salud» y cumplir las medidas que se apliquen. «Si el uso de mascarillas debe ser general pues tendrán que usarse, aunque puedan ser domésticas», recalca Torrent, quien añade «habrá que hacer las cosas de manera clara, explicar bien las condiciones y las medidas de prevención».

Distintos ritmos

Tiene sentido, explica el médico, que la desescalada «ante situaciones diferentes, sea al ritmo adecuado a cada territorio», aunque añade «yo no tengo la fecha, se ve ya pronto pero en el estado de alarma ese momento se determinara de manera general». Las diferencias en las medidas no solo podrían darse entre comunidades, sino que también parecen lógicas ante peculiaridades geográficas o incluso zonas urbanas y rurales. «En grandes ciudades el transporte publico es un gran foco de transmisión», recuerda Torrent, que por razones obvias no se da en el campo. También las islas son especiales, por su condición geográfica, «ha ido muy bien el cierre de puertos y aeropuertos, antes de reabrirlos hay que tenerlo muy claro», señala.

Respecto al número real de contagios, ya que a los enfermos menos graves no se les ha realizado la prueba, Torrent admite que «no lo sabemos, lo sabremos en unas semanas cuando se realicen los tests y ese dato nos ayudará a saber cómo hacer la desescalada». Menorca tiene 106 casos acumulados de covid-19. ¿Es solo la punta del iceberg? «Ojalá ese iceberg sea grande debajo de la superficie, pero déjeme explicarlo», matiza el epidemiólogo, «significaría que ha habido infectados pero sin clínica que ya se habrían inmunizado».