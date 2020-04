El Consell reclama desconfinar antes Menorca y los expertos lo ven necesario

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado finalmente abierto a que el desconfinamiento progresivo no se produzca de una forma homogénea en todo el territorio nacional, sino que se puedan establecer condiciones diferentes en función del grado de expansión y evolución de la pandemia, así como de las características territoriales y sociales de cada territorio, un cambio de postura que ha sido muy bien recibido en Balears, uno de las comunidades menos afectadas por coronavirus, y especialmente en Menorca, donde el Consell, con el respaldo de expertos, reclama que esta discriminación sea aplicable no solo entre comunidades autónomas, sino también entre islas.

En ese sentido se pronunció ayer la presidenta Susana Mora, quien defiende que debe atenderse «no solo a una singularidad balear, sino también insular, nosotros no tenemos la misma realidad que Mallorca, de la misma forma que en Palma no tienen la misma situación que la Part Forana». Mora ve muy positivo el cambio de postura del Gobierno y considera que el anterior planteamiento era un error. «Hay que atender a la realidad sanitaria de cada territorio, pero también la realidad de demográfica e incluso urbanística, nosotros no tenemos grandes ciudades», lo que debería permitir una mayor flexibilidad, aunque siempre teniendo muy claro que «no hay que relajarse y ser muy rigurosos con las pautas que se marquen».

La petición de permitir el movimiento de personas antes que en otros territorios de España e incluso de Balears se refiere siempre a movimientos en el interior de la Isla y no solo está sustentada en los expertos que están asesorando a la máxima institución insular, sino también en la opinión contrastada de conocedores de la materia como el epidemiólogo menorquín Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad entre los años 2008 y 2011.

Imprescindible

Hernández, gran conocedor de la evolución de la pandemia en Menorca y de su realidad, tuvo que lidiar en un puesto de alta responsabilidad del Gobierno cuando se produjo la amenaza de la gripe aviar. Muestra una gran rotundidad cuando este diario le pregunta por la conveniencia de llevar a cabo un desconfinamiento asimétrico, como se le ha dado en llamar. «Es imprescindible», afirma y da unos cuantos argumentos que desde el punto de vista científico le llevan a la conclusión de que Menorca se presenta como un territorio idóneo para llevar a cabo un desconfinamiento más avanzado al de otros puntos de España.

«La situación social, económica y epidemiológica es distinta», afirma. «La capacidad de control de un nuevo brote es mucho mayor en un territorio cerrado como es una isla. El uso del transporte público (un gran foco de contagio) es muy menor en comparación con otros lugares, y los recursos sanitarios existen y están por la labor de hacerlo», argumenta para subrayar las posibilidades adecuadas de Menorca a la hora de comprobar cómo funciona un desconfinamiento. No es que pudiera ser una prueba piloto –de hecho «todos los territorios lo serán»– pero sí que permitiría ver si funciona la salida a la calle de la población.

La gran pregunta que surge es evidente, cuándo. Mora no se aventura a dar fechas, aunque crecen los rumores de que ese paso podría darse una vez finalizado el actual periodo de confinamiento, el 27 de abril. Es pronto para saberlo. Lo que sí tiene claro la presidenta del Consell es que «Menorca puede afrontar el desconfinamiento en buenas condiciones» y que «cuanto antes nos desconfinemos y cuanto mejor lo hagamos, mejor». Asume que en cualquier caso habrá que esperar a lo que diga el Gobierno y que «también son necesarias unas pautas generales para todo el país». Recuerda en ese sentido como la Isla se benefició del confinamiento general cuando la pandemia era todavía incipiente en su territorio. Sobre el calendario de desconfinamiento Hernández opina que «Menorca está preparada para hacerlo pronto».