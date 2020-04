Así es el laboratorio del Mateu Orfila que ya ha hecho más de 1.400 pruebas PCR

El laboratorio del Hospital Mateu Orfila de Maó ha procesado un total de 1.428 muestras PRCR y 55 test de anticuerpos de potenciales pacientes infectados, según han informado este martes el Área de Salud de Menorca.

En esta línea, el jefe del laboratorio, Lluís Carbó, ha señalado que el total de pruebas realizadas en relación al número de habitantes "es superior que en otras zonas o territorios de España".

"Se ha dado respuesta a la demanda de procesamiento de los test que iban llegando al servicio y se ha cumplido la función de detectar donde estaba en Menorca el foco de infección e intentar aislar a las personas positivas y a su entorno", ha manifestado.

El doctor ha asegurado que en el Hospital Mateu Orfila "no se ha dado nunca una situación de desabastecimiento y se ha podido hacer el 100 por cien de las analíticas"

"No es una prueba fácil", ha apuntado Carbó, quien ha explicado que requiere de una labor "muy metódica de horas" por parte del equipo de microbiólogos y técnicos.

Asimismo, ha reconocido que "hay mucha presión porque, como es normal, todo el mundo manifiesta una gran angustia por saber el resultado, pero está claro que seguimos una prioridad a la hora de procesar las muestras y primera realizamos las de las personas que se encuentran en una peor situación clínica y la de los contactos posibles más importantes y, después, el resto".

El doctor Carbó ha indicado que "en el mundo de la biología, no hay ninguna prueba fiable al 100 por ciento y la PCR tampoco lo es". En este punto, ha subrayado que los motivos son muy diversos como, por ejemplo, que la muestra se coja "demasiado pronto" y que el virus no se haya multiplicado lo suficiente y la prueba todavía no lo detecte. "Por eso se dice que hay que esperar unos días para hacer la PCR desde el momento que aparecen los primeros síntomas", ha dicho.

Finalmente, ha asegurado que cuando la prueba de la inmunidad "esté lista y sea fiable" también permitirá conocer quien ha pasado la enfermedad y "dará un poco de luz a todos los casos asintomáticos que han pasado el COVID-19 en su casa".

El equipo habitual del laboratorio del Hospital Mateu Orfila, formado por tres microbiólogos se ha reforzado con un especialista más y dos técnicos para poder hacer frente a las labores de diagnóstico de las infecciones por COVID-19, mientras que el procesamiento de muestras habituales se ha visto reducido por el descenso de la actividad.