Los nuevos juzgados de Ciutadella dispondrán de 8.200 metros cuadrados

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella ha aprobado de forma inicial el estudio de detalle de los nuevos juzgados, que el Ministerio prevé construir en el solar municipal de Santa Rita.

El Ministerio podrá levantar un único edificio en una de las parcelas disponibles de Santa Rita, de una superficie de 6.583,5 metros cuadrados.

El inmueble, con cubierta plana, deberá tener como máximo una superficie construida de 8.243,3 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y una altura (con 2.503,9 metros por planta), y dos sótanos, de 2.193,6 y 1.042 metros cuadrados.

El edificio, según informa el Ayuntamiento de Ciutadella, también contará con un patio central abierto, que proporcionará iluminación y ventilación a las diversas dependencias judiciales. Asimismo la parte del sótano, dedicada al aparcamiento, no estará debajo del edificio, ya que por seguridad en los inmuebles judiciales los parkings no se construyen debajo del edificio.

El estudio de detalle, explica el concejal de Urbanismo de Ciutadella, Pere Fiol, marca los límites del proyecto, es decir los máximos. A partir de aquí será el Ministerio cuando convoque el concurso para redactar el proyecto definitivo que defina las características que tendrá el inmueble.

La aprobación del estudio de detalle es el primer paso para que puedan empezar las obras. Ahora se abre un periodo de 30 días para que el estudio de detalle se someta a información pública y se puedan presentar alegaciones. Tras ser contestadas y una vez se cuente con los informes favorables de diversos departamentos del Consell y del Govern, se elevará (previsiblemente a inicios del verano) a pleno para que pueda ser aprobado de forma definitiva.

Cuando el pleno dé el visto bueno definitivo, ya dependerá básicamente del Ministerio de Justicia ejecutar el proyecto, primer con la redacción del mismo y después con el inicio de las obras y finalmente con la puesta en marcha de los nuevos juzgados. Inicialmente se cuantificó el coste del proyecto en unos dos millones de euros.

El Ayuntamiento destaca la necesidad de este proyecto llamado a “dar respuesta a las carencias y deficiencias de las actuales dependencias judiciales de Ciutadella”. De hecho se trata de un proyecto que Ciutadella lleva más de 20 años esperando, y por el que se han propuesto diferentes ubicaciones para llevarlo a cabo, desde un solar de la avenida Josep Mascaró Pasarius, un edificio del Passeig Sant Nicolau o Can Saura. Este último incluso fue alquilado al Ministerio, aunque no se llegó nunca a ejecutar el traslado. Al final se optó por Santa Rita, una ubicación que ya se manejó hace unos 15 años, y parece que al final será la elegida. Eso sí, no sin antes formalizar en estos últimos tres años una serie de cambios urbanísticos y culminar el proceso de expropiación de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Ciutadella.