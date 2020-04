El PP pide al Consell de Menorca que “invierta” en test para la población

El Partido Popular de Menorca ha solicitado este sábado a la presidenta del Consell, Susana Mora, que invierta en la obtención de test masivos con el objetivo de ponerlos a disposición de la ciudadanía y garantizar la seguridad en el desconfinamiento.



La portavoz del PP en la institución, Misericordia Sugrañes, ha recordado la incoherencia de Mora entorno a esta cuestión. “Celebramos el cambio de opinión de la presidenta que, en un primer momento consideró que la realización de test masivos a la población no era una necesidad”, ha señalado.



“Esta misma semana, en junta de portavoces, rechazaba la medida al considerar que los test no confirmaban al 100% si una persona estaba o no contagiada”, ha añadido.



Por otro lado, Sugrañes ha criticado las alabanzas de la presidenta del Consell a la gestión insular de la pandemia.



“Más que hacerlo bien, hemos tenido mucha suerte y que la sociedad ha colaborado mucho, porque se han producido fallos clamorosos como no practicar pruebas de detección de fiebre en los aeropuertos y puertos o posponer la desinfección en espacio públicos y reclamar a la UME en última instancia entre otros”, ha denunciado.



Además, reclaman a Mora que concrete el plan de desconfinamiento “especial”.



“El plan propio de la presidenta está absolutamente condicionado a las directrices del Gobierno y el Govern, me gustaría saber quiénes son los expertos que están marcando las directrices. Mora debería ir pensando en las medidas económicas para paliar los efectos de la enorme crisis que se avecina”.