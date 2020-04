Sin consenso en Alaior para el cambio de nombre de Baixamar

Junts per Lô votó en contra de la modificación del reglamento municipal de Alaior para la concesión de honores y distinciones, asunto tratado en el pleno telemático del lunes. Era el primer paso para el cambio de nombre de la calle Baixamar por el de Santiago Pons Quintana.

El voto no significa que esté en contra de dedicar la calle al industrial alaiorense fallecido recientemente. La portavoz del grupo, Maria Camps, precisa que no tiene ninguna duda de que Pons Quintana acabe siendo nombrado incluso Hijo Ilustre por consenso, «se lo merece», y explica el sentido del voto. «Lo que no queremos es que nombres históricos desaparezcan de la nomenclatura urbana y que esa decisión pueda adoptarse por simple mayoría municipal». Por esa razón, lo que defiende el grupo de la oposición es que se mantenga el nombre tradicional y que, a su vez, se dedique a una figura, en este caso Pons Quintana.

Considera que el reglamento ha de perdurar en el tiempo, sin modificaciones coyunturales y que acuerdos de este tipo deben aprobarse con mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Corporación. Recuerda que hace años se dedicó la calle Ses Alzines a la Cooperativa de San Crispín.

Eliminar Baixamar del callejero y sustituirla por calle Santiago Pons Quintana es justamente la propuesta del equipo que dirige José Luis Benejam. El alcalde mismo comunicó a Camps esta intención el mismo día de la desaparición del empresario del calzado. El portavoz municipal del PP, Cristóbal Marqués, argumenta que este cambio «no es borrar parte de la historia local al cambiar el nombre de una calle sino añadir historia a través de un personaje que es historia de Alaior», argumenta.

Matiza Marqués que el asunto fue valorado y discutido y que en ningún caso se optaría por cambiar el nombre de calles dedicadas ya a un personaje por otro, sino aquellas que tengan denominaciones comunes, como ocurre en el cambio previsto.