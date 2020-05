La fase 0 arranca con peluquerías abiertas, pero no así el pequeño comercio

No es el día más descollante entre el sector que reúne a las peluquerías, barberías, esteticienes o salones de belleza en general. Al contrario, muchos de estos negocios utilizan los lunes como jornada de descanso, pero ayer hicieron la excepción después de casi dos meses cerrados.

Las peluquerías acapararon en Menorca el protagonismo en los diferentes núcleos urbanos de la Isla. La gran mayoría inició su particular proceso de desconfinamiento acogiéndose a la opción que ofrece el gobierno en la fase 0 de la desescalada desde ayer. En cambio, el pequeño comercio no apostó por esta apertura pautada en función de una respuesta mínima. La mayoría de establecimientos menores de 400 metros cuadrados que podían abrir siete semanas después permanecieron cerrados, a excepción de algunas librerías y gran número de ferreterías, teóricamente todos ellos con ventas concertadas con antelación, aunque no fue así en otros casos. Colas como siempre frente a las farmacias y en los aledaños de las entidades bancarias. Poco más.

Todavía reina la desinformación entre muchos comerciantes en cuanto a medidas a implementar en sus negocios, tampoco se les antoja rentable una apertura bajo estas condiciones tan restrictivas, y otros se consideran maltratados por el estado durante la pandemia. El caso es que el pequeño comerció, en general, no arrancó.

Prácticamente ninguna tienda de moda levantó la persiana.