Reclaman ampliar las terrazas en Es Born para reabrir bares y restaurantes

Con el objetivo de cumplir las medidas de la desescalada y reanudar su actividad, los responsables y propietarios de los bares y restaurantes situados en la plaza de Es Born de Ciutadella reclaman al Ayuntamiento que autorice la ampliación de las terrazas.

Manifiestan que «es una medida transitoria, como ha hecho el Ayuntamiento de Palma al permitir la utilización como terrazas de las plazas de aparcamiento frente a los establecimientos».

Justifican esta medida en que las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria para desarrollar las primeras fases del desconfinamiento obligan a ampliar las distancias entre los clientes, lo que exige contar con más espacio.

Al mismo tiempo solicitan que, al menos mientras se mantengan en vigor todas las limitaciones por la covid-19, también se autorice, mediante la asignación ordenada de espacios, poder utilizar la zona de dalt es passeig. Señalan que así lo vienen haciendo desde hace años los comerciantes, muchos de ellos procedentes de otros municipios de Menorca, que organizan y participan el ‘mercadillo’ en esta zona urbana de Ciutadella con la exposición de sus productos al aire libre.

Instan al gobierno municipal de Ciutadella a que, como ya han hecho otros ayuntamientos de Menorca, flexibilicen, con carácter transitorio, la aplicación de la ordenanza que regula la ocupación de vía pública para cumplir las exigencias de las nuevas normativas en la fase de salida de la pandemia. Añaden que es una medida temporal, cuyo objetivo no es añadir más mesas, sino respetar las distancias de seguridad. Argumentan que si en Ciutadella no se utilizan criterios similares, no será posible la reapertura, lo que provocará el cierre de estos negocios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

También exponen que, además de la aplicación de la desescalada, el uso de dalt es passeig por los comerciantes del ‘mercadillo’, sus peticiones están justificadas porque en las plazas de Ciutadella, como Es Pins, la Plaça Nova y Ses Palmeres, entre otras, se autoriza la actividad de bares y restaurantes en los espacios públicos.

El Ayuntamiento informó el viernes que las posibles modificaciones de ocupación de la vía pública «han de ajustarse a lo que establece la ordenanza y a las normas de seguridad del Ministerio de Sanidad, manteniendo el equilibrio entre la actividad económica y el derecho al descanso». Las peticiones han de presentarse mediante instancia genérica y se estudiará cada caso.