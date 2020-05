Menorca no prevé, por ahora, adelantar la petición de vuelos internacionales

La incertidumbre que planea en la futura normativa emanada de la Unión Europea referida a los vuelos internacionales imposibilita cualquier iniciativa para adelantar la llegada de turistas extranjeros a Menorca. Se desconoce qué medidas sanitarias se habrán de implementar y cómo las gestionarán los turoperadores para decidir sus destinos.

La apertura de fronteras no está prevista hasta el fin de la desescalada, a principios de julio, pero el Ministerio de Sanidad está abierto a escuchar planteamientos para avanzar esta apertura considerando el riesgo de importar nuevos contagios. Esta opción se ha puesto sobre la mesa, especialmente, en Balears y Canarias, alimentada en parte por el anuncio de Lufthansa de traer turistas alemanes a Mallorca a partir del 1 de junio, puesto que ese será una de los 106 destinos que contempla en su plan de vuelos desde esa fecha. No parece probable, no obstante, que el Gobierno español abra las fronteras internacionales en junio por lo que Mallorca debería solicitar una autorización para recibir a estos turistas alemanes.

Menorca, por ahora, no se plantea esta solicitud. La presidenta del Consell, Susana Mora, explica que los consells y el Govern «trabajamos para crear alianzas con los turoperadores en base a una seguridad sanitaria». Sin embargo, antes que nada es preciso «conocer el plan europeo de seguridad en los vuelos, el nacional y tener la certeza de que la seguridad sanitaria lo permita». Hablar, por tanto, de adelantar la apertura de los aeropuertos a vuelos internacionales tiene escasa consistencia ahora, considera la presidenta, porque «dependemos de Europa y de las normas generales aeroportuarias que quizás el día 13 en la cumbre de países prevista ya se pueda dar a conocer».

Mora aprueba el plan del Gobierno español por su doble objetivo, con la apertura uniforme en todas las comunidades «todos al mismo tiempo permite reactivar los movimientos. De nada sirve abrir antes si los desplazamientos continúan vetados para otras comunidades».

Luis Casals, presidente de Ashome, incide en el peso de los turoperadores antes que plantear que se abran los aeropuertos a los turistas previa a la finalización de la desescalada. «Dependemos de cómo actúen, de nada vale abrir aeropuertos y hoteles si no van a traer turistas porque optan por otros destinos que generan más confianza entre sus clientes». Casals, como Susana Mora, advierte que la incertidumbre todavía es enorme en cuanto a la normativa a aplicar y relativiza que Lufthansa haya anunciado conexión con Mallorca en junio. «Ha recibido 10.000 millones de euros del gobierno alemán y tiene que poner su flota en movimiento».

Lorenzo Pons, presidente de Aviba en Menorca, considera necesario aguardar a las medidas de seguridad que se adopten a nivel Europeo antes que avanzarse al plan de desescalada. Pero subraya que «cuando se marque la normativa europea para los vuelos, Menorca tiene que estar preparada de inmediato e ir a cazar turistas a tope». Recuerda Pons, en todo caso, que por mucho que se abran fronteras, «serán las reglas y las decisiones de los turoperadores emisores las que decidirán a dónde van».

Fuentes diplomáticas han indicado a Europa Press que están informando del calendario español a las autoridades europeas, al tiempo que tratan de negociar que los países de la zona Schengen sigan criterios epidemiológicos comunes y no discriminatorios a la hora de reabrir sus fronteras.