La espera para operarse en el ‘Mateu Orfila’ se duplica por la pandemia

Los aplausos han finalizado pero los sanitarios se enfrentan ahora que la covid-19 remite a otra lucha, la de reducir unas listas de espera que se dispararon con la pandemia y que a día de hoy mantienen a 3.780 menorquines a la espera de una llamada del hospital. En concreto son 2.651 pacientes en espera para una consulta de especialista y 1.129 para entrar en quirófano, con una demora media para cirugía que se ha duplicado por efecto de la pandemia, ya que estaba en dos meses (61,44 días) en febrero y ahora llega a los cuatro meses (120,63 días). Son cifras a 18 de mayo publicadas en el portal de transparencia del IB-Salut, que a finales de abril puso en marcha el plan de reactivación asistencial para reevaluar y citar pacientes.

El plan se desarrolla de manera escalonada, con el objetivo de recuperar una tercera parte de la actividad habitual, y de momento en el Hospital Mateu Orfila se ha reducido un 4 por ciento el número total de pacientes que espera, bien sea para consulta o para cirugía, pasando de los 3.937 que había en lista el 23 de abril -cuando se anunció el plan-, a los 3.780 del 18 de mayo.

Evitar las salas llenas

Las medidas para evitar un repunte de la pandemia no permiten acelerar las citas en el hospital, ya que ante todo deben evitarse las aglomeraciones en las salas de espera. Así, si en abril había 2.834 pacientes que aguardaban su visita con el especialista, casi un mes después solo se ha logrado reducir la lista en 183 personas. Hay más de mil pacientes (1.091) que llevan más de dos meses en espera para una consulta, justo el tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de alarma para contener la pandemia.

Durante ese periodo se practicaron operaciones urgentes y no demorables, básicamente oncológicas; con la puesta en marcha del plan de reactivación asistencial se incorporan las intervenciones programadas preferentes. En el ‘Mateu Orfila’ desde el pasado 27 de abril se abrió el segundo quirófano para recuperar operaciones aplazadas. Aún así se mantiene la lista de espera quirúrgica por encima del millar de pacientes, (1.129) y 205 de ellos pasan de los seis meses de espera, cuando el pasado febrero no había nadie aguardando una operación más de medio año. La contención de la covid-19, con la reorganización de la asistencia y la exigencia de recursos humanos, ha tenido un efecto claro en la atención del resto de dolencias y la recuperación del ritmo anterior a la pandemia no será fácil, ya que al mismo tiempo se mantienen los circuitos específicos para atender posibles rebrotes o nuevas oleadas del coronavirus.