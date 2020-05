Los negocios de Es Born, contra el veto a las terrazas

Los locales de restauración del entorno de la Plaça des Born no se van a quedar de brazos cruzados ante el veto del Ayuntamiento de Ciutadella a la posibilidad de utilizar la zona de ‘dalt es passeig’ y han empezado a presentar recursos de reposición contra las resoluciones de denegación del Consistorio a al menos cuatro peticiones que se han formalizado con la intención de minimizar los efectos de las restricciones marcadas para la apertura de los establecimientos en el proceso de desescalada.

En uno de los recursos presentados, al que ha tenido acceso este diario, se argumenta la necesidad de que el Ayuntamiento adopte medidas extraordinarias que respondan a lo anormal de la situación con el objetivo de reactivar de forma urgente al sector del mismo modo que desde otras áreas del gobierno municipal están haciendo en relación a otros sectores. En ese sentido recuerdan que en la orden que regula la reapertura de negocios de restauración el Gobierno habilita a los ayuntamientos a incrementar la superficie de las terrazas.

En este punto el Ayuntamiento argumenta que no se puede saltar la ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, en la que se prohíbe la colocación de sillas y mesas en la zona. Los abogados contratados por los empresarios aseguran que esa realidad no limita la posibilidad del consistorio de tomar medidas extraordinarias y temporales que lo hagan posible. Consideran que cabe la adopción de criterios interpretativos que permitan una aplicación flexible de la ordenanza.

Recuerdan que la misma ordenanza permite modificaciones temporales de las autorizaciones de terrazas cuando concurran circunstancias que lo justifiquen. Lamentan que el Consistorio no solo no ha actuado de oficio, sino que deniega las solicitudes. Concluyen que esa decisión quiebra, entre otros, los principios de igualdad, de no discriminación y de justicia, así como el de buena fe y el de confianza depositada en la administración, porque niega las medidas de reactivación y supone una discriminación respecto al sector de la venta ambulante, que si puede usar la plaza.