Més per Menorca reclama al Gobierno que prohíba el diésel en Balears a partir de 2025

Més per Menorca ha reclamado este lunes al Gobierno que incluya en la Ley de Cambio Climático la prohibición al uso de diésel antes de 2025 en los territorios insulares.

Los econacionalistas consideran que la medida cumpliría el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible y no contradecir el Plan de Descarbonización Estrategia Menorca 2030, así como la Ley de Cambio Climático del Govern Balear.

Además, la diputada de Més per Menorca, Patricia Font, recuerda en el comunicado que el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez choca frontalmente con las intenciones de las islas.

«Existía un pacto que dejaba en el aire la limitación de vehículos diésel a partir del año 2025, a la espera de la aprobación de la Ley. El hecho de no incluir los territorios insulares entra en colisión con el plan de Menorca que pretende reducir un 50% el consumo de combustibles fósiles en el transporte terrestre», ha señalado.

Por ello, Més per Menorca y Més per Mallorca han presentado una Proposición No de Ley en el Parlament solicitando al Estado la modificación y la inclusión que implica que, a partir del 2025, se prohíba la circulación en Balears de motos y turismos diésel.