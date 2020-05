Mora lamenta que el Gobierno genere expectativas con los cambios de fase y luego defraude

No habrá adelanto en la desescalada y la presidenta del Consell, Susana Mora, no ocultó ayer su decepción, «se han generado expectativas y luego se frustran», declaró. El Ministerio de Sanidad ya denegó el pase a la fase 1 y ahora ha vuelto a suceder, no se acortará la fase 2 para entrar en la 3 a partir de este lunes sino que habrá que esperar al 8 de junio. En Balears solo Formentera irá por delante junto con las islas canarias de Hierro, La Gomera y La Graciosa. Son los únicos territorios que han logrado pasar a esta fase avanzada.

Mora lamentó no haber pasado a la fase 3 y criticó que desde el Gobierno central se hable de acortar fases, generando unas expectativas sociales y económicas «en unos momentos sensibles» pero «luego lo pides y no te lo aceptan», cuando en opinión de la presidenta Menorca «está lista».

Sin querer entrar a cuestionar las directrices sanitarias, Mora recordó que las mismas camas para agudos o enfermos críticos habrá este lunes que el siguiente, y recordó que por ejemplo Formentera ha tenido mejores números en cuanto a la baja transmisión del virus pero no cuenta con UCI. «Si hay una isla que podía estar en la fase 3 es Menorca, pero esa posibilidad no está en mi mano», señaló Mora, quien no entró a valorar si el hecho de que el pase de fase se haya solicitado para Balears en su conjunto puede haber sido perjudicial, ya que Mallorca y Eivissa presentan peores cifras de casos positivos y pacientes hospitalizados.

La presidenta recuerda que «nadie fuera del calendario ha pasado», pero insiste en que fue el propio Gobierno central el que habló de acortar los tiempos de cada fase de la desescalada, pasar de los catorce días actuales a siete, en función de la evolución epidemiológica de cada territorio. La de Menorca es muy positiva, pero aún así no pasa a fase 3, que supone una mayor flexibilidad en la movilidad en general, más puestos en mercados, uso de zonas comunes en centros comerciales, reincorporación presencial gradual en las empresas y reapertura de discotecas y bares nocturnos entre otras mejoras.