El estado de alarma acorta la vigencia de la ITV, pero no la tarifa

El estado de alarma acorta el período de validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por lo que los conductores a los que les caducara la revisión durante estos meses de excepción deberán pasar de nuevo por la estación y por caja antes. Y es que una orden ministerial establece que el período de vigencia se calculará con la fecha original en la que tenía que haberla pasado y no a partir de la fecha prorrogada. Pongamos un ejemplo. Un turismo de más de diez años que pasa la revisión anualmente tenía la fecha de su inspección para el 20 de marzo de 2020. El conductor la pasa el 26 de mayo. Y la fecha límite para la nueva ITV será el 20 de marzo de 2021.

Desde la empresa Certio que gestiona las estaciones de la Isla, informan que esta medida se aplica en base a la orden ministerial del 15 de mayo que así lo estipula. «No podemos hacer más que informar». La explicación estatal a este hecho es que durante el estado de alarma hay mayor permisividad permitiendo la circulación pese a tener la inspección caducada. Y aunque se les acorta la vigencia con respecto a la próxima inspección, la anterior se ha visto ampliada.

Certio reflexiona que pese a entender el malestar que esto genera, no actuar así podría ser perjudicial no para el negocio sino para el usuario, ya que las estaciones se colapsarían en mayo y junio, mientras que en marzo y abril no habría usuarios. El problema sería permanente en el tiempo y sin existencia de moratorias como las que hay habilitadas ahora. Y la consecuencia de todo ello es que si no encuentras cita para pasar la inspección y conduces con la ITV caducada pueden multarte.

Hay algunos vehículos que según el tipo y la antigüedad deben pasar la inspección cada seis meses. Cuando acudan ahora a la estación, ya pueden empezar a pensar en la próxima.