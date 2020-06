El Gobierno alerta del impacto del rediseño del tráfico aéreo insular

El proyecto de Enaire para rediseñar las maniobras de llegada y salida de los aviones al Aeropuerto de Menorca tendrá que pasar el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. No le bastará con el trámite simplificado, como pretendía. Así lo ha resuelto la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, que coincide con el informe emitido en septiembre del año pasado por la Comisión Balear de Medio Ambiente en que «se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente» por este cambio de la configuración de los corredores aéreos que usan las aeronaves para entrar y salir de la Isla.

Los cambios propuestos por Enaire no son menores. Se dibujan corredores que no coinciden en absoluto con los trazados vigentes y esos nuevos itinerarios se prevé que encaucen más de un tercio del tráfico de aviones, casi la mitad (un 46,2 por ciento) de las maniobras aéreas para aterrizar en las pistas del aeropuerto y un 23,5 por ciento de las operaciones para abandonar la Isla. Asimismo implican el paso de aviones en zonas del interior de la Isla que no formaban parte de esas autopistas de salida y llegada como son Es Mercadal, Es Migjorn Gran y Alaior.

Desde la Dirección General del Calidad y Evaluación Ambiental advierten de que la documentación aportada por Enaire «no es suficiente para descartar efectos negativos» del proyecto y señalan tres grandes ámbitos, la biodiversidad –en alusión a las 14 especies de aves protegidas en zonas de sobrevuelo–, el ruido, sobre todo en las áreas que ahora no son de paso, y en la contaminación atmosférica, principalmente en relación al incremento del tráfico aéreo que el propio promotor prevé en un horizonte cercano.

Avifauna