La alcaldesa de Es Migjorn denuncia uso inapropiado de tarjetas prepago para ayudas alimentarias

La alcaldesa de Es Migjorn, Antònia Camps, ha denunciado este jueves el uso inapropiado por parte de algunos beneficiarios de las tarjetas prepago otorgadas por el Consell de Menorca y el Govern balear para la compra de productos alimentarios y destinadas a otros fines.



"Se han detectado casos en los que se utiliza la ayuda para comprar bebidas alcohólicas y cremas para la cara. Si yo me encontrase en esta situación, priorizaría la comida para mis hijos. Creo que los licores y las cremas son prescindibles", ha lamentado a Efe.



La primera edil de Es Migjorn ha dejado claro que el ayuntamiento de la localidad continuará ayudando a las familias que necesitan ayuda alimentaria, así como para afrontar los gastos derivados de la vivienda.



"Soy partidaria de revisarlo todo. Por culpa de una minoría que utiliza la picaresca, no se dan cuenta de que perjudican a gente que realmente lo necesita. Es muy fácil dar dinero en una tarjeta y desentenderse. A través de un convenio con la Cruz Roja repartimos directamente los alimentos de primera necesidad", ha explicado.



Es Migjorn ha tramitado 12 ayudas alimentarias a familias del municipio y según la alcaldesa "todavía" no se ha bloqueado ninguna solicitud. Asegura que los Servicios Sociales analizan con detenimiento cada caso.



"No podemos dar ayudas sin mirar si lo necesitan o no. Tenemos en cuenta la situación personal, las nóminas y la declaración de la renta. Si no lo hiciéramos así vendrían muchas más personas que intentarían aprovecharse", ha señalado.



Consell de Menorca y Govern balear acordaron utilizar el mismo sistema para atender las necesidades de familias con hijos de hasta 12 años que no tienen beca de la conselleria de Educación, pero sí que tenían ayudas de comedor concedidas por las instituciones, así como aquellas unidades familiares con hijos sin ayuda y en situación de extrema necesidad como consecuencia de la crisis sanitaria.