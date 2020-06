La transmisión del virus en Menorca “está controlada”, pero no es nula

Menorca sigue sin nuevos contagios de coronavirus, y suma 28 días seguidos sin nuevos casos.

Con este dato en la mano, el portavoz del comité de enfermedades infecciosas de Balears, Javier Arranz cree que la transmisión del coronavirus en Menorca está “controlada” y las posibilidades de contagios “son mínimas”.

No obstante, y pese a que la Isla lleva 28 días sin nuevos casos, y por tanto ha concluido dos periodos de incubación (de 14 días) sin nuevos contagios, en el caso del coronavirus no se puede considerar que estemos en una situación de transmisión nula. Arranz argumenta que en el caso de la covid-19, “no se puede garantizar que no haya nuevas infecciones”, pese a estos 28 días sin nuevos casos, ya que “hay personas asintomáticas que pueden transmitir el virus”.

Eso sí ha calificado la situación de Menorca de “magnífica y muy buena”, lo que “da mucha tranquilidad”, aunque hay que ser consciente que no se puede bajar la guardia y seguir con las medidas de protección para evitar cualquier rebrote.

Evolución

En las últimas 24 horas tampoco se han registrado nuevas altas, y por tanto la situación así es la misma que los últimos días. En total hay 112 positivos acumulados, de los cuales 14 han fallecido y 96 se han curado.

Hay solo dos casos activos, ambos ingresados en la planta de Medicina Interna del hospital Mateu Orfila.