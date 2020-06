El PP acusa a Més per Menorca de perjudicar el sector agrario

La diputada autonómica del PP y secretaria general de esa formación en Menorca, Asunción Pons ha acusado este jueves a Més per Menorca de perjudicar el sector agrario de la Isla, tras votar en contra de su propuesta de reapertura de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural (PDR), en la Comisión de Economía del Parlament.

"Ciudadanos El PI y Vox han votado a favor de esta propuesta del Partido Popular, pero Més per Menorca, a pesar de no formar parte del Govern, ha optado por alinearse con PSOE, Podemos y Més per Mallorca y dar la espalda a los payeses, con lo que la iniciativa no ha prosperado por un solo voto (7-6)", ha afirmado.

Los populares han lamentado en un comunicado que la Conselleria de Agricultura del Govern balear haya cerrado la convocatoria de subvenciones para inversiones en las explotaciones agrarias correspondientes a este año «sin ningún aviso».

Además, advierten que el Govern ha dejado a los payeses sin opciones para obtener las ayudas al avanzar 50 días el cierre de la convocatoria.

Al mismo tiempo, el PP ha denunciado que el 'decreto Covid' no incluye ayudas para el campo de las Islas y ha propuesto destinar el 'Plan de choque' anunciado por la Conselleria el 26 de marzo al pago de las subvenciones pendientes.

"La consellera Mae de la Concha anunció el 19 de mayo que este plan tendrá un presupuesto final de 3,4 millones de euros. Por tanto, ya disponen de partida para el PDR, porque antes de anunciar nuevas medidas y planes, el Govern debe pagar lo que debe a los payeses de Baleares, concretamente las subvenciones del Plan de Desarrollo Rural de 2018 y 2019, y reabrir las del 2020", ha declarado Asunción Pons.