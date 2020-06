El requisito del catalán deja sin cubrir una plaza de los bomberos

El Consell no podrá cubrir una de las seis vacantes por jubilación del cuerpo de bomberos este verano porque de los siete aspirantes presentados al proceso de selección uno ha sido excluido por no cumplir el requisito del curso de bombero y el otro por no acreditar el nivel de catalán exigido en la convocatoria. Así consta en una resolución firmada el pasado viernes por el conseller de Servicios Generales, José Pastrana.

La situación fue denunciada ayer por el Grupo Popular en el Consell, que considera «absurdo» que el equipo de gobierno no haga una excepción con el requisito del catalán «ante la necesidad de disponer de efectivos en temporada de máximo riesgo de incendios forestales».

Para los populares supone una «incongruencia» tener la necesidad de conseguir un perfil profesional para cubrir unas plazas vacantes y, al mismo tiempo, poner trabas para lograr el objetivo en un año especialmente complicado al tramitarse este proceso en pleno estado de alarma.

«Bombero, no filólogo»

«En estos momentos lo que hace falta es un bombero y no un filólogo», señaló la portavoz Misericordia Sugrañes en alusión al requisito de que los aspirantes acrediten el nivel B1 de catalán, y afirmó que el Govern demuestra más «transigencia» que el Consell a la hora de exigir su cumplimiento a los trabajadores sanitarios.

En el caso de los bomberos, además, no se trata de asignar una plaza fija sino de un contrato eventual, en comisión de servicios por parte de profesionales que ejercen en otras administraciones. El trabajo apenas se prolongará unos meses hasta que los aspirantes que ganaron la oposición el año pasado para formar parte de la bolsa de interinos del servicio insular de bomberos puedan completar su formación.