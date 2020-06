Quejas por la falta de horarios del bus de Maó a Ciutadella

El estreno de la fase 3 de la desescalada ha supuesto el aumento de frecuencias en las líneas de transporte interubano con más volumen de usuarios. El objetivo es incrementarlas de forma progresiva en función de la demanda, según explica el director insular de Transportes, Damià Moll.

La normativa de esta fase ha eliminado las restricciones en cuanto a ocupación, los vehículos pueden viajar ya al cien por cien del aforo, si bien se mantiene la obligación de los pasajeros de viajar con mascarilla.

La posibilidad de plena ocupación de los autobuses aliviará alguna de las situaciones vividas la semana pasada, cuanto el aforo estaba restringido al 50 por ciento, algunos pasajeros se quedaron en tierra y hubo de enviarse un vehículo de refuerzo.

El aumento de frecuencias, particularmente en la L-1, deja sin cubrir, sin embargo, algunas franjas horarias, según denuncia transmitida por una usuaria. Si bien ofrece 11 frecuencias durante toda la jornada, las salidas se concentran a primera hora del día, al mediodía y a última hora de la tarde. Ello supone que entre las 8.45 y las 13.20 no haya posibilidad de viajar en la principal ruta de transporte regular. Por la tarde se repite la situación entre las 15.20 y las 20 h.

Damià Moll argumenta que los horarios están definidos por la demanda que se registra, «son los habituales en esta época del año», y que son las empresas adjudicatarias las que ajustan horarios a las necesidades de los viajeros. Además, apunta a la fecha del próximo lunes para reforzar las frecuencias, ya que el 15 de junio es la fecha habitual de inicio del horario de verano.

Bus Exprés

No circula tampoco el Bus Exprés, que une Maó y Ciutadella sin paradas intermedias. Su principal usuaria es la población estudiantil, que ahora no puede acudir a las aulas y se ha considerado que no tiene sentido ponerla en funcionamiento.

Las rutas de conexión con núcleos de costa y urbanizaciones tienen su comienzo supeditado al movimiento turístico que sea capaz de generar la temporada.