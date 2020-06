Los alcaldes se resisten a perder los proyectos de la ecotasa aún no ejecutados

La pretensión del Govern balear de utilizar para salir de la crisis de la covid-19 fondos de los proyectos del Impuesto de Turismo Sostenible que no han sido ejecutados todavía tiene en alerta a los ayuntamientos de la Isla, que se resisten a renunciar a las iniciativas que han impulsado o se pretendían desarrollar en su municipio. De momento no tienen notificación oficial al respecto, están a la expectativa. El asunto se abordó en la última junta de alcaldes, donde se expuso la necesidad de que las inversiones no se pierdan, en cualquier caso se aplacen si no hay más remedio.

Sin sorpresas en los dos ayuntamientos del PP, donde han sido contundentes en el rechazo a la medida, como ya hizo el partido a nivel insular. El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ya exigió disponer de los más de 800.000 euros para la compra de inmuebles anexos al Pati de sa Lluna. En Es Migjorn Gran, donde se defiende la inversión en Binicodrell, califican la medida de unilateral y discriminatoria, al tiempo que pide que se recurra a las entidades públicas y altos cargos autonómicos. «Los recortes del Govern no deben perjudicar a los municipios, sobre todo a los más pequeños», afirma la alcaldesa Antonia Camps.

El Ayuntamiento de Sant Lluís aprobó la semana pasada la compra de Sa Tanca. Su alcaldesa, Carol Marqués, considera que la financiación no debe correr peligro, «existe un protocolo firmado, no se puede decir que no esté ejecutado. Además, es una iniciativa más necesaria que nunca para el desarrollo del pueblo». Destaca el apoyo de todos los partidos.

Una de las dudas es qué se considerará un proyecto no iniciado. En Es Castell, Joana Escandell asegura que ya se han dedicado unos buenos euros a documentos relacionados con la conversión de la cantera de Sa Raval Vella en un museo marítimo. «Estamos a la expectativa, es algo que beneficia a toda la Isla». No hay obra hecha, pero sí un trabajo. Lo mismo ocurre con el terreno a adquirir en Fornells para un centro de interpretación, «llevamos tiempo negociando», explica el alcalde Francesc Ametller. El primer edil de Es Mercadal es especialmente crítico con la medida del Govern, «todo es ahora muy complicado, pero hay otras salidas, espero que finalmente no lo hagan». Lamenta que «nunca piensen en ayuntamientos» y expresa preocupación.

De momento, nada garantiza que la aplicación del decreto no suponga una pérdida definitiva de la financiación. Ametller asegura que solo será aceptable, y con más resignación que agrado, un aplazamiento de las inversiones por un tiempo. Coincide el alcalde de Es Mercadal con Héctor Pons, de Maó, quien recuerda que proyectos como el Conservatorio en la Sala Augusta son iniciativas del Govern y que se deben financiar de la partida que sea. «Somos comprensivos, pero no vemos motivos para que estas inversiones se queden sin financiación». También pide que no caigan en el olvido otros proyectos no relacionados con la ecotasa importantes para el municipio, como la reforma del Verge del Toro.