Los autobuses a Macarella y Favàritx, a partir del día 1

No tiene sentido un autobús a Macarella si no hay demanda de clientes, de modo que el Consell no tiene previsto recuperar este servicio antes del 1 de julio. Durante estas semanas se está tutorizando el uso de los aparcamientos de las playas vírgenes de la costa sur y hasta ahora no ha aparecido ningún indicador de ocupación más allá de la normal, informa el director insular de Transporte, Damià Moll.

La apertura de fronteras el 1 de julio y el aumento de conexiones con la Península modificará previsiblemente la situación y antes de que se produzcan los viejos problemas de colapso, el Consell trabaja con esa fecha para el comienzo de esta línea de transporte público.

La misma previsión se mantiene para Favàritx, que este año estrenará además un aparcamiento más alejado del faro y de los arenales. En principio, el autobuús circularía hasta finales de agosto o mediados de septiembre, pero dadas las anomalías de la actual temporada sin comenzar a estas alturas, será la dinámica turística la que marque el calendario de los buses a las playas.