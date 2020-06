El bombero excluido por el catalán impugna la decisión

Aunque resulte complicado de entender, lo cierto es que Luis Bara Casas, bombero profesional de Barcelona desde 2007, catalonoparlante, nacido en la ciudad condal, y en posesión del nivel C de catalán, quedó excluido de la comisión de servicios del Consell al no poder acreditar la titulación exigida.

Esa circunstancia le convirtió en uno de los dos profesionales no admitidos, de los siete presentados, para las seis plazas ofertadas por la institución insular para trabajar en la Isla hasta octubre, como solución de urgencia ante las bajas por jubilación habidas en Menorca y la paralización del proceso de selección para la bolsa de interinos.

Bara Casas no ha podido demostrar, no solo que cumple el requisito de la lengua en esta comisión de servicios, sino que lo supera al estar en posesión del nivel C. Este le fue expedido por la Generalitat de Catalunya al término del bachillerato en el año 2003, pero no le sirve puesto que no se le homologa en Balears, si antes no pasa el examen correspondiente. Sí se lo hubieran homologado si fuese posterior al año 2004, cuando cambió la normativa, pero no antes, le indicaron en el departamento correspondiente de Govern balear al que se dirigió.

El bombero ha impugnado la decisión al entender que la situación no es justa, y que vulnera los principios de méritos y capacidad para acceder a la función pública considerando que si hubiera finalizado el bachillerato un año más tarde, el mismo título expedido sí sería válido. Por tanto ha pedido que se admita el certificado del nivel C que aportó en la documentación y sea incluido en la lista de admitidos.

Se da la circunstancia de que concurrieron 7 bomberos profesionales a la comisión de servicios para cubrir las 6 plazas ofertadas, y dos fueron excluidos, por lo que si no se admite el recurso una plaza quedaría sin cubrirse.