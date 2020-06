El Consell usará el PTI para neutralizar el decreto del Govern que protege el rústico

El Parlament convalidará hoy el decreto 9/2020 sobre medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y que, entre otras cuestiones, pemitirá desclasificar suelo urbanizable no desarrollado. Més per Menorca y el diputado de Esquerra de Menorca, que son los que lograron paralizar en un primer momento la validación parlamentaria del decreto gemelo, el 8/2020, con medidas para paliar las consecuencias económicas que ha dejado la covid-19, ya han anunciado que esta vez votarán a favor y, por tanto, el decreto no será tramitado como proyecto de ley.

El PP vaticina que este decreto va a marcar un antes y un después en la política y en la economía menorquina porque contempla estas medidas como un «ataque letal a nuestro urbanismo», en palabras de Carlos Salgado.

En su opinión, existe riesgo de que genere nuevos casos Cesgarden y es el precio que Susana Mora y Francina Armengol han de pagar a los nacionalismos mallorquín y menorquín para seguir en el poder. «Hay promotores que ya han solicitado en los ayuntamientos un certificado urbanístico sobre la situación de sus terrenos», apunta el representante popular, con vistas a posibles reclamaciones. «Se acordarán de este pleno», advirtió.

Alarmismo

Miquel Company, conseller de Economía y Territorio, rebaja el tono alarmista del conseller del PP. Niega que vayan a suprimirse las plazas previstas en las ART y en las zonas de crecimiento de los núcleos de población.

El contenido del decreto, de acuerdo con sus disposiciones generales, no es incompatible con el PTI y los planes generales municipales. «Además, el artículo 2.1 indica que han de cumplirse de forma acumulativa todos los supuestos previstos en el decreto», argumenta, algo que según dice no se da en Menorca.