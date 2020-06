Los vuelos regulares desde ciudades europeas a Menorca no despegarán hasta julio

El anuncio de Pedro Sánchez de avanzar la apertura de fronteras con el espacio Schengen a partir del 21 de junio no ha tenido aún efectos en la operativa de vuelos. A día de ayer, el primero de procedencia internacional seguía siendo el previsto dentro del plan piloto para el 27 de junio (o el 28 según Eurowings) desde Dusseldorf. No hay nada programado antes. Pero lo más preocupante para el sector es que el arranque del mes de julio se presenta poco halagüeño, sobre todo en lo que se refiere a turoperación. No obstante, la situación es muy cambiante y no hay certezas todavía. Mañana la realidad puede ser otra.

Con respecto a los vuelos regulares que programan las compañías con destinos internacionales para el verano, la actividad propiamente dicha se iniciará también el próximo mes. Quedan aún tres semanas. A modo de ejemplo, Volotea y Ryanair pretenden iniciar su operativa entre el 3 y el 9 de julio, mientras que EasyJet también los tiene programados para estas fechas aunque gran parte de ellos no se comercializan aún.

El presidente de Aviba en Menorca, Lorenzo Pons, indica que la Isla depende muchísimo del mercado británico y su situación epidemiológica no permite tirar cohetes. Y los alemanes tienen predilección por Mallorca. La temporada empieza muy avanzada y, además, al ralentí. En turoperación, en líneas generales los mayoristas no programan vuelos con el mercado británico hasta mediados de julio. Jet2holidays prevé iniciar la operativa el día 15 y TUI el día 11. Pero todo está aún en el aire y a la espera del avance de la pandemia. En cuanto al mercado italiano, Pons indica que está previsto el arranque el día 11, aún con un volumen muy bajo de actividad y con Portugal, la operativa se programa para mediados de mes, entre otros mercados.

Por otra parte, voces consultadas aseguran que la orden ministerial deja una coletilla que les genera dudas. La restricción temporal de viajes concluirá con el fin del estado de alarma (es decir el próximo día 21) pero «sin perjuicio de la aprobación en ese momento de la disposición por la que se prorrogue, en los mismos términos, la restricción temporal de viajes no imprescindibles hasta el 30 de junio». Temen que no se pueda volar hasta finales de mes.