El precio de los alquileres en Menorca resiste el golpe de la crisis

El precio de las viviendas en alquiler sigue inamovible. Se mantiene sin cambios a pesar de que la crisis sanitaria hacía presagiar una tendencia a la baja. El inicio tardío de la temporada ha reducido a la mínima expresión la llegada de trabajadores y por tanto, menos viviendas alquiladas. Pero estas no han aflorado en el mercado. Tampoco lo han hecho aquellas que, dedicadas al alquiler turístico, han visto cómo las reservas se desplomaban.

«Los propietarios son, equivocadamente, muy optimistas», apunta Luis Armengol, de Fincas Armengol. Indica que quien tiene un apartamento en el mercado turístico tiene la confianza depositada en el turista nacional, de ahí que lo siga manteniendo. No obstante, reflexiona que los abusivos precios de los billetes de avión acabarán truncando todas estas esperanzas. Y quizás en septiembre u octubre se deriven algunos inmuebles al alquiler de larga duración «para ganar el invierno, después de perder el verano».

Xisco Pons, gerente de Bonnin Sanso, también constata la ausencia de repercusión de la situación actual sobre los precios. Explica que no han venido temporeros. Tampoco ha habido movimiento entre los vecinos de la Isla, a la espera de que se normalice esta situación. Pese a ello, no ha aflorado el stock de viviendas que se intuía que iba a aparecer. Los propietarios esperan. Sigue habiendo muy poco producto en el mercado del alquiler de larga duración, aunque sí cree que el corsé no está tan apretado. Es decir, no hay grandes agobios pese a seguir habiendo más demanda que oferta. Opina que tras el verano la tendencia puede ser de estabilización con una ligera bajada de los precios, adecuándose a la realidad. Aunque no se prevén bajadas importantes, de un 5 por ciento y, en algún caso excepcional, de hasta el 10.

Isabel Petrus, gerente de Casas en Menorca, coincide en que los precios se están manteniendo y no prevé una bajada inminente. Sigue habiendo poco stock. Sí ha percibido mayores dificultades de los inquilinos a la hora de pagar el alquiler, de ahí que la empresa haya colaborado en la búsqueda de soluciones. Desde Fincas Seminari, la gerente Concepció Llor tampoco prevé bajadas. Ocurrirá si hay mucha oferta pero «no sé de dónde saldrá, no hay vivienda nueva», concluye.