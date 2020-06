Ciutadella sopesa sancionar a los participantes de la aglomeración en Sant Joan

El Ayuntamiento de Ciutadella estudiará posibles sanciones a las personas que participaron este martes en la aglomeración de las fiestas de Sant Joan, suspendidas previamente por el consistorio por la crisis sanitaria.



Así lo ha anunciado este jueves el Ayuntamiento mediante un comunicado, en el cual reconocen analizar la imposición de sanciones «a partir de la nueva norma sanitaria y el Decreto del Govern Balear, que desarrollará al margen de actuación y el régimen sancionador».



«Es un tema que no se tiene que circunscribir solamente a los incumplimientos vividos estos días, se deberá analizar la manera de actuar ante futuras situaciones que se produzcan durante la temporada turística», prosigue el comunicado.



Por otro lado, la alcaldesa de Ciutadella y el equipo de gobierno municipal lamentan “los incumplimientos puntuales” de las normas sanitarias vividos este Sant Joan, cuando una multitud de personas se congregó el pasado martes ante la casa del caixer senyor. Sin embargo destaca que la major parte de la población ha actuado estos días con prudència y seny.

«Un hecho puntual no puede eclipsar el hecho que el comportamiento de la gente ha sido responsable en su mayoría», afirma Joana Gomila, que asegura que no a permitir que se diga de Ciutadella “vergüenza de pueblo", porque “una mayoría de gente lo ha hecho bien y duele mucho a todas las personas que cumplieron”, ya que “la irresponsabilidad de unos no puede manchar la reponsabilidad de todos y la imagen del pueblo”

Insisten en apelar a la responsabilidad individual y la alcaldesa, Joana Gomila, ha tildado el suceso de «caso aislado».

«No podemos esperar que sean las fuerzas de seguridad o el ayuntamiento quien nos obligue a actuar con responsabilidad», ha señalado.



Además, aseguran que se reforzó el servicio ordinario de la Policía Local con más efectivos en cada uno de los tres turnos. También dicen que disponían de un plan de contingencia como alternativa a una mayor presencia de asistentes a la ciudad con motivos de las fiestas canceladas.

Por último, anuncian la convocatoria de una nueva Junta de Seguridad donde se analizará lo sucedido.