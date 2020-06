Ciutadella ignoró la petición de los agentes para reforzar el ‘primer toc’

¿Y si no hubieran sido unos centenares, sino unos miles, los que se reunieron frente a Cas Comte? Esa pregunta se la hacen en la sección sindical de Comisiones Obreras en la Policía Local de Ciutadella. Denuncian que «por Sant Joan no había ningún dispositivo previsto, tan solo un pequeño refuerzo de tres o cuatro agentes por la tarde y por la noche». Es más, «el Ayuntamiento dejó claro que la fiesta estaba suspendida, que no habría actos y que, por lo tanto, no hacía falta» ningún despliegue especial.

«La situación podría haberse desbordado», creen desde el sindicato, que no dudan al tildar de «irresponsable» la actitud de los que acudieron al Carrer Major des Born. «Hasta unos días antes insistimos, intentamos hablar con la concejal de Personal, y nos remitió al responsable de la Policía Local», pero no lograron ser escuchados. «Era mejor que sobraran efectivos, que no que faltaran, era previsible que algo podía suceder». Y sucedió. «Nadie pensó que se concentraría tanta gente» y luego «hubo aglomeraciones muy importantes en la Plaça Nova, o la del Mercat y no pudimos intervenir».

El concejal de Policía Local, Sergi Servera, concreta que hubo «28 turnos extra» entre todos los días, pasando de 8 a 12 policías por turno. «No es cierto que no hubiera refuerzos», y sobre el día 23 a mediodía, «el problema no fue por falta de efectivos, sino en todo caso por una descoordinación y una falta de información sobre lo que sucedía en la calle». De hecho, «a las 13.30 horas, los policías de [zona] centro patrullaron y no vieron venir» la aglomeración. «Nada indicaba que se produciría», insiste, aunque admite algo de «improvisación» y que, aunque «el protocolo de actuación habla de puntos estáticos» de control «de alta visibilidad», en ese momento «falló».

Turnos e improvisación

La policía local empezó a intervenir a partir de las 18 horas. «Al ver lo sucedido a las 14 horas, hubo llamadas y nervios y se nos ordenó acudir a la Plaça des Born» a la hora del caragol. Fue ahí donde se disolvieron grupos, se instó a cumplir normas y se hizo respetar el tráfico rodado en la plaza. Incluso «hubo quien se encaró» a los agentes. «Fue una improvisación total», insisten desde el cuerpo policial.

La presidenta del Consell, Susana Mora, admitió ayer que «el Ayuntamiento nos trasladó que a las 14 horas coincidió el cambio de turno» y eso motivó que no pudiera haber presencia policial en ese primer toc alternativo. Sobre eso, desde CCOO recuerdan que «cada Sant Joan, los compañeros de la mañana prolongan sus turnos y durante una o varias horas hay el doble de agentes en la calle». Algo que no se ha hecho este año. Pero «el Ayuntamiento se cerró en banda» y en realidad «tan solo era necesario tener unos pocos agentes a cada lado de la calle para disuadir y controlar el uso de mascarillas» antes que se produjera la concentración.

Sobre el desmarque de la directora insular del Estado que responsabilizaba al Ayuntamiento de la falta de previsión, el sindicato recuerda que en la Junta de Seguridad de principios de junio también estaba la responsable estatal. Algo en lo que incidía ayer mismo la alcaldesa, Joana Gomila, recordando que Isabel López «copreside» ese órgano y que allí «se acordó el operativo previsto». Desde el sindicato defienden que «entre todos tenían que haber previsto que habría algún acto» en la calle.

En cuanto a los 17 efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, «no se activaron en ningún momento, salvo en su turno nocturno acordado», apuntan los delegados sindicales.

Gomila defiende que el operativo incluyó «un incremento sobre el servicio ordinario» y «en previsión que a última hora hubiera un incremento de visitantes (...) incluso se planteó un plan de contingencia que en ningún caso hubo que activar, porque salvo el caso puntual del Carrer Major des Born, el dispositivo funcionó».

Igualmente, incide que ni Policía Local ni Nacional «en ningún caso tuvieron información que se produciría la aglomeración de personas en la dimensión que se produjo» e insisten que fueron «hechos espontáneos» ocasionados por unos pocos.