Menorca estará conectada con 12 ciudades españolas en julio

El Aeropuerto de Menorca estará conectado en las primeras semanas de julio con un total de doce ciudades españolas. Además de las conexiones habituales en invierno, Barcelona, Palma, Madrid y Valencia, en este anómalo arranque de la temporada habrá vuelos directos desde Bilbao, Zaragoza, Alicante, Sevilla, Málaga, Granada, Oviedo y Santiago de Compostela. Algunas de estas rutas ya están operativas. Lo destacó este lunes la Fundació Foment del Turisme de Menorca a través de su agencia de comunicación, en la que se subraya que entre el 21 de junio y el 13 de julio hay previstos más de 300 vuelos nacionales e internacionales.

En el apartado internacional llama la atención la previsión de que en el citado periodo, hasta el 13 de julio, haya rutas activas con 23 aeropuertos de nueve países europeos, incluyendo seis conexiones con Reino Unido (Manchester, Bristol, Sothampton, Doncaster, Norwich y East Midlands), la mayoría operadas por la compañía Thomson (TUI).

En ese sentido, desde la Fundació Foment del Turisme aclaran que aunque esos vuelos están programados, no está confirmado que vayan a realizarse. Cabe recordar que TUI ha comunicado que no pretende iniciar su operativa con Menorca hasta el 25 de julio. No obstante, el Consell está en negociaciones con el touroperador para intentar adelantarla, del mismo modo que está en contacto con Easyjet y Jet2 para conseguir reanudar el tráfico desde Reino Unido cuanto antes.

De esos más de 300 vuelos programados en las próximas dos semanas, destacan en este comunicado pensado para los medios de fuera de la Isla, se calcula que el 75 por ciento son vuelos nacionales y se destaca la gran demanda que está teniendo la Isla en el mercado nacional, del que dependerá en gran medida la marcha de la temporada más atípica de la historia