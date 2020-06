Maó traslada las terrazas del Carme a la Plaça del Príncep

El Carrer del Carme de Maó no se volverá a cerrar para que los bares de la zona pongan terrazas en horario vespertino. Lo confirmó este lunes el Ayuntamiento de Maó, que ha decidido atender las quejas recibidas por parte de algunos vecinos, que denunciaron molestias y que no habían sido informados, y dar marcha atrás en una decisión que se aplicó hace dos fines de semana de forma «provisional» y que no se volverá a repetir.

Desde el consistorio aseguraron este lunes que se ha tomado la decisión de utilizar la Plaça del Príncep (concretamente donde estaba la parada de autobús) para dar respuesta a las demandas de los locales de restauración de la zona, que veían como las medidas de distanciamiento impuestas por la crisis sanitaria ponían en riesgo el negocio. No en vano, según ha podido confirmar este diario, uno de los dos establecimientos de la zona que habían solicitado terraza ha renunciado a ocupar la vía pública, por lo que en la nueva ubicación solo habrá mesas de un local.