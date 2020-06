Govern y Consell negocian para traer británicos «la semana que viene»

El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, aseguró este martes ante el Parlament que «estamos trabajando con turoperadores ingleses para abrir la semana que viene», en alusión a la reanudación de las llegadas de británicos a Menorca. De ese modo reveló el calendario que se está barajando en las negociaciones que desde hace tiempo mantienen desde el Consell y el Govern con empresas como Tui, Jet2 y Easyjet para avanzar la operativa con el principal mercado emisor de turistas extranjeros a la Isla.

Desde el Consell, no obstante, se muestran más prudentes y aseguran que por el momento no hay nada cerrado y que prefieren no dar ningún plazo para el inicio de las operaciones turísticas desde Reino Unido. Tampoco desde la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo accedieron este martes a dar más detalles sobre las conversaciones abiertas con los principales agentes turísticos de este importante mercado. Cabe recordar que el Consell emitió el lunes una nota de prensa en la que subrayaba que antes del 13 de julio hay programadas seis conexiones con aeropuertos de Gran Bretaña, aunque después matizó que esas rutas no estaban confirmadas.

Las declaraciones de Negueruela se produjeron en el contexto de una pregunta presentada por la diputada menorquina del Grupo Popular Salomé Cabrera, exconsellera de Turismo del Consell en el último equipo de gobierno del PP. Cabrera reprochó al Govern que el plan piloto promovido por el Ejecutivo autonómico ha tenido una «nula incidencia y nefastos resultados sobre Menorca y sobre la economía insular».

Cabrera recordó que ni un solo turista alemán ha llegado a Menorca con ese plan piloto y acusó al Govern de diseñar un plan discriminatorio para Menorca y para el resto de islas menores. Por su parte, el conseller Negueruela defendió que los resultados del plan piloto han sido «mejores de lo esperado» y reiteró el gran impacto publicitario que calculan que ha tenido no solo en Alemania, sino también en Reino Unido. «Ha posicionado al conjunto de islas en Europa».