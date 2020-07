Alaior reconeix la tasca de Protecció Civil i Policia Local

L’acte d’homenatge que s’acostuma a fer el dilluns de Sant Llorenç reconeixerà enguany la tasca desenvolupada pels cossos de la Policia Local i de Protecció Civil durant aquests mesos de pandèmia pel coronavirus. El ple municipal preveu aprovar la proposta d’acord presentada pel PP. El Grup Popular explica que ha reflexionat sobre opcions diverses, però ha acabat posant el focus en la feina feta durant aquests mesos d’estat d’alarma per aquests dos cossos.

El portaveu Cristóbal Marqués apunta que «han treballat dia i nit de manera ímproba per ajudar a solucionar les necessitats de les famílies del municipi i algunes situacions més adverses» i afegeix que «Policia Local i Protecció Civil són un exemple per a tots els ciutadans i en aquesta pandèmia han tornat a demostrar que tenim voluntaris i uns agents professionals de confiança a qui els devem una gratitud».

Destaca l’esforç d’unes persones que vetllen per la seguretat ciutadana en moments d’aglomeracions públiques i que han donat un toc d’humanitat amb les refluïdes celebracions d’aniversari i animant que algunes de les festes tradicionals no passessin sense un mínim de presència dins el confinament. En el cas concret de Protecció Civil, han col·laborat en el repartiment de mascaretes, desinfecció d’espais públics i en el repartiment de caramels per la festa del caramel·ler.