El pleno del Parlament resolverá el empate en la proposición por los vertidos en sa Platja Gran

El pleno del Parlament resolverá, en su próxima sesión ordinaria, el empate registrado en la Comisión de Medio Ambiente cuando se votó la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para instar al Govern balear a acabar con los vertidos de aguas residuales que se vienen registrando en sa Platja Gran de Ciutadella.

Esta iniciativa, cuya autora es la diputada menorquina Asunción Pons, fue rechazada por los partidos que forman el Govern de Francina Armengol: seis votos en contra del PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos; mientras que obtuvo seis votos a favor de Ciudadanos, El PI y Vox, con la abstención del Grupo Mixto, al que pertenece Més per Menorca.

Asunción Pons manifestó en su intervención que “es una proposición constructiva que, desde el Parlament, quiere dar respuesta al problema de estos repetidos vertidos que provocan el cierre de esta concurrida playa urbana de Ciutadella, originando un doble problema: riesgo para la salud pública y contaminación medioambiental”, además de un notable perjuicio para la imagen turística de la isla. Aludió al último incidente, que “motivó el cierre de sa Platja Gran del 12 al 19 de junio, tras advertir los vecinos como, otra vez, las aguas residuales del alcantarillado vertían directamente al mar, ocasionando malos olores y deterioro medioambiental; lo que motivó la colocación de la bandera roja y la prohibición del baño tanto en la playa como en las plataformas de la cala”.

Actuación global

La diputad expuso que “el sentido de la proposición no cosiste en solicitar una reparación puntual, sino instar al Govern a llevar a cabo una actuación global, con la revisión a fondo de todas las instalaciones de saneamiento de sa Platja Gran para renovarlas y conseguir una mejora definitiva, porque no podemos seguir con averías continuas y reparaciones constantes”.

La proposición del Grupo Popular, que acabó en empate en la Comisión de Medio Ambiente y que ahora deberá resolver el pleno del Parlament, propone “una revisión a fondo de las instalaciones para garantizar su buen funcionamiento y evitar nuevas averías, vertidos y malos olores en sa Platja Gran”.

También solicita a la Conselleria de Medio Ambiente y al Abaqua “renovar y mejorar estas infraestructuras de depuración de aguas residuales que hoy están deterioradas y presentan una situación obsoleta, lo que impide su eficaz funcionamiento”.

El Grupo Parlamentario Popular pide a “la presidenta Francina Armengol y al conseller Sr. Miquel Mir que lleven a cabo una revisión a fondo de otras instalaciones similares de depuración de aguas residuales que hay en Ciutadella para prevenir y evitar problemas como los que se producen en sa Platja Gran”.

En el turno de intervenciones en contra tomó la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la ex alcaldesa de Ciutadella Pilar Carbonero, que votó en contra de las propuestas. El Grupo Mixto, que se abstuvo en la votación, estuvo representado por la diputada Sílvia Tur, de Gent per Formentera, al no haber asistido a la sesión ningún representante de Més per Menorca.