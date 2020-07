Comerciantes de Es Mercadal exigen la cancelación de las fiestas patronales

Un grupo de comerciantes de Es Mercadal ha pedido al Ayuntamiento que rectifique y cancele los actos programados para las fiestas patronales de Sant Martí que puedan provocar aglomeraciones.



Así lo han solicitado en un comunicado, tras la polémica suscitada por el programa elaborado por el equipo de gobierno que incluye un total de nueve conciertos y dos pasacalles, entre otras actividades.



Los comerciantes, entre los cuales también se encuentran bares y restaurantes, expresan su preocupación "ante los comentarios que nos están haciendo llegar nuestros clientes, acusándonos, presencialmente y a través de las redes sociales, de presionar al consistorio a realizar el programa. No tenemos nada que ver".



Los empresarios consideran que "este año es excepcional y requiere decisiones coherentes y de acuerdo con las directrices de las autoridades sanitarias".



"No nos podemos permitir el lujo de un rebrote, por ello la institución debe evitar que se produzcan aglomeraciones como las que ya estamos viendo en Menorca", añaden.



Recuerdan que han llevado a cabo un gran esfuerzo para adaptarse a las exigencias de la administración y reactivar los negocios. Señalan que fueron los primeros en cerrar con el estado de alarma y tramitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).



"Somos los principales interesados en ingresar y en reactivar la economía local, pero no a cualquier precio. El consistorio no es consciente de la realidad del coronavirus en el municipio, especialmente después de registrar cuatro muertes y numerosos contagiados en el geriátrico. Es una cuestión de responsabilidad y sensibilidad con las familias que han perdido seres queridos, sin poder despedirse de ellos", prosigue el comunicado.



Por otro lado, advierten de la inseguridad jurídica y la amenaza de sanciones que pueden desencadenar actos incívicos derivados de las fiestas. "Nos exponemos a duras multas económicas con la impotencia de no saber si podremos actuar con agilidad y certeza. Falta diálogo y capacidad de consenso".



Por último, hacen un llamamiento a la ciudadanía a celebrar con el tejido comercial las fiestas de Sant Martí, previstas para el próximo fin de semana, además de "poner el sentido común y responsabilidad que la institución ha sido incapaz de promover".