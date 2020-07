Es Migjorn decide salir del Consorcio de Suelo Rústico

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran abandona el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico. La decisión del equipo de gobierno liderado por Antònia Camps se someterá hoy a la consideración de la Comisión de Urbanismo para pasar a su aprobación, dentro de unos días, en el pleno. Entonces será efectiva. Acabará entonces un periodo de algo más de cuatro años en el que este organismo insular, coordinado por el Consell, ha contado con los ocho consistorios de la Isla.

El concejal de Urbanismo de Es Migjorn Gran, Ramón Verdú, asegura que no tiene queja del funcionamiento del Consorcio ni del conseller responsable, Miquel Company. Es decir, que la decisión no va en contra de nadie. «De hecho, en las elecciones ya anunciamos que lo haríamos», recuerda. El concejal explica que «queremos gestionar nuestros asuntos, no es algo precipitado, lo llevamos meditando desde 2011, son competencias que nos corresponden por ley y no queremos estar perdiendo dinero. Solo miramos por el bien de Es Migjorn».