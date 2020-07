Simebal reclama la ambulancia de refuerzo para la Isla

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) ha reclamado a Sanidad que incorpore con urgencia la ambulancia de refuerzo que opera anualmente en la Isla desde el 15 de junio al 15 de septiembre, para atender a la demanda generada por la creciente llegada de turistas.

El IB-Salut no tiene intención de aportar este vehículo sanitario este verano para sumarse a los cinco existentes, como informó a los responsables del servicio durante la pandemia, aunque hasta la semana pasada no se lo había comunicado oficialmente. En mayo la Conselleria informó que monitorizaría el servicio en Menorca para obrar según las circunstancias, dado que entonces no era necesario que el refuerzo se iniciara el 15 de junio como es lo habitual. No lo ha hecho así en Mallorca e Eivissa, donde las ambulancias de refuerzo ya operan con normalidad.

Simebal denuncia que Menorca todavía aguarda una solución al problema, «lo que constituye un agravio comparativo con el resto del Archpiélago».

Advierte la fuerza sindical que con los medios actuales se ha demostrado que será «totalmente insuficiente» dar respuesta en tiempo razonable a demandas de traslados de pacientes a centros asistenciales, «lo que provocará un problema añadido a la saturación de los servicios de Urgencias».

Simebal señala que ya en la primera quincena de julio, con la creciente llegada de turistas, se observó un alto flujo de viajeros y los primeros problemas en el traslado, «con demoras totalmente injustificables».