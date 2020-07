Fibra óptica en Ciutadella, cinco años sin una solución

La fibra óptica continúa vetada en buena parte del centro del casco urbano de Ciutadella a pesar de que han transcurrido cinco años desde que las empresas que pretendían desplegar esta red toparon con la negativa del equipo de gobierno municipal, amparada en el cumplimiento del Plan Especial que rige en este espacio. Los proyectos presentados al respecto por empresas locales y de ámbito nacional todavía esperan autorización. El problema, cabe recodar, radica en que el Plan Especial exige que todo nuevo cableado sea soterrado, lo que eleva de forma muy importante los costes de instalación para empresas y clientes.

El concejal José López asegura que el equipo de gobierno municipal de Ciutadella no se ha olvidado del asunto, y que continúa buscando la fórmula para que se pueda combinar la necesidad de desplegar la fibra óptica por el centro con el articulado del Plan Especial. «De momento, la verdad, no hemos avanzando mucho, no hemos encontrado un encaje con Patrimonio», comenta. Aún así, López matiza que «en ningún momento nos hemos parado en este asunto». Hace apenas unas semanas el Consistorio participó en un encuentro entre ciudades con un problema similar, con Toledo como referente, donde han podido cablear de forma discreta por las fachadas. El próximo paso de Ciutadella será contactar con este consistorio para analizar qué camino legal siguieron para poder hacer lo que ahora Patrimonio rechaza.

Desde Ciutadella Antiga aseguran que los contactos con el Ayuntamiento al respecto se producen a menudo, pero sin dar pasos hacia adelante. Mientras tanto, la solución que adoptan los negocios de la zona para no verse afectados por la falta de fibra óptica, así como los residentes, es contratar algunas de las empresas que vienen ofreciendo sistemas de conexión sin cables, como puede ser el Wimax.

Los avances y la diversidad tecnológica en este campo son cada vez mayores, pero algunas empresas explican que en ningún caso se alcanzan las prestaciones de la fibra óptica, puesto que este tipo de dispositivos están expuestos a incidencias como las interferencias. Aún así, la velocidad que se está comercializando en estos momentos ya se aproxima, apuntan otras fuentes, a la propia de la fibra óptica.