Maroto en Menorca: «Sánchez es menos que un cero a la izquierda en Europa»

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consiga una rectificación del ejecutivo británico por imponer la cuarentena a todos los viajeros que procedan de España y recomendar no viajar a las islas.



Maroto ha realizado estas declaraciones en Menorca, donde se encuentra para participar en una jornada interna con cargos públicos insulares del PP, junto con el presidente de los populares de Balears, Biel Company.

?? @JavierMaroto: "Sánchez no puede ser un presidente que ha pasado de controlarlo todo, a mirar para otro lado en todo?

? Menorca pic.twitter.com/fTq657iLxL ? PP Senado ?? (@PPSenado) July 28, 2020



"Sánchez ha sido incapaz de explicar que en las islas Baleares y Canarias hay menos coronavirus e infectados que en el Reino Unido. Le pedimos que consiga que el Gobierno británico recule, pero para ello debe actuar con convicción y no dejarse ningunear. Hoy, el presidente es menos que un cero a la izquierda en Europa. Las islas españolas son actualmente más seguras a nivel sanitario que las británicas", ha señalado Maroto.



El dirigente popular ha recordado las propuestas de la formación política para incentivar la actividad turística, como un IVA superreducido para las dos próximas temporadas y que los ERTE se extiendan hasta diciembre de 2020 o la primavera de 2021.



En cuanto a la pérdida de un millón de empleos en el segundo trimestre de este, según los datos de la EPA conocidos este martes, Maroto ha demandado un plan de choque "en serio", que contemple "la eliminación de barreras fiscales, burocráticas y laborales en la creación de empleo".



Por su parte, el presidente del PP balear, Biel Company, ha pedido a la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, que deje de "esconderse" detrás de las decisiones de Pedro Sánchez.



"Nuestra economía depende del Reino Unido y Alemania. Ya avisamos que era incomprensible la inacción del ejecutivo con el mercado alemán, y más teniendo en cuenta que los principales empresarios alemanes los tenemos aquí. Hemos perdido una ocasión para acercarnos a través de ellos a Merkel", ha enfatizado Company.



Además, considera que el Govern "criminaliza" a los empresarios, aunque se ha mostrado "confiado" en la recuperación económica de la comunidad con el empuje de unos empresarios "acostumbrados a sufrir, pero a remontar".



Company se ha referido también a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares y ha pedido a la presidenta que tome decisiones: "Defendemos la presunción de inocencia, pero Armengol debe asumir la responsabilidad por el nombramiento de Juan Gual de Torrella. El órgano no puede estar paralizado y la imagen de la Guardia Civil entrando en las oficinas no es buena. Lo más coherente sería apartar a la cúpula y que siga la vía judicial", ha sentenciado.