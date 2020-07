La Protectora denuncia el maltrato de caballos en una finca de Llucmaçanes

El propietario de caballos que en 2018 ya fue objeto de denuncias animalistas por el presunto maltrato de los equinos en la finca Vassallo de Maó vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez la Protectora d’Animals de Maó ha decidido emprender acciones judiciales, dado que se han repetido las imágenes de caballos famélicos y en mal estado, tomadas por ciudadanos anónimos, en un terreno situado en el Camí den Claudis, en Llucmaçanes.

Aunque no es la misma parcela sí pertenecen al mismo dueño que se dedica a la cría de caballos y que es «reincidente», señalaron ayer desde la entidad animalista, «no entendemos cómo las autoridades o el Seprona no toma cartas en este asunto y no se ha realizado ningún seguimiento, habiendo denuncias de maltrato, han hecho oídos sordos».

Un particular ha remitido su denuncia al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre el lamentable estado de estos animales, a juzgar por las imágenes a las que también ha tenido acceso «Es Diari» y que se reproducen en este artículo. La Protectora d’Animals de Maó ha recibido avisos de este caso y respalda la actuación ciudadana; acudirá asimismo al juzgado a presentar la correspondiente denuncia esta misma semana, anunció.

Los caballos cambian de lugar, algo que ya sucedió hace dos años cuando los animalistas hicieron pública esta situación; en aquella ocasión eran más visibles, al encontrarse en terrenos muy próximos a la carretera en la calle Vassallo. Ahora se encuentran en una parcela alquilada en Llucmaçanes y han sido de nuevo avistados ejemplares extremadamente delgados. En una nota la Protectora señala que «ha recibido aviso de la existencia de unos caballos en estado de malnutrición en el Camí den Claudis» y añade que «esta es la segunda vez que nos informan unos vecinos de la zona de los mismos hechos».

Añade que «estos caballos pertenecen a una persona, si se le puede llamar así, que ya fue denunciada hace un tiempo por el mismo hecho». «Hasta hoy nadie le ha parado los pies, se siente impune y sigue aprovechándose de la vida de estos seres tan nobles. Desde la Protectora no vamos a mirar hacia otro lado, emprenderemos todas las acciones que correspondan para que esta persona no pueda seguir tratando a los pobres animales de esta manera».