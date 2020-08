Sacrifican a la yegua malnutrida en Maó y el caso llega al juzgado

El caso de presunto maltrato animal detectado a raíz de una denuncia ciudadana en el Camí d’en Claudis de Llucmaçanes sigue abierto, tanto por la vía administrativa como la judicial. La Protectora d’Animals de Maó presentó la demanda y, a la espera de que se asigne un juzgado, ya avanzó a este diario que solicitará medidas cautelares para que se le retiren al dueño los caballos y estos se trasladen «a un lugar donde estén cuidados», afirmó una portavoz.

Por otro lado, la Guardia Civil confirmó la apertura de diligencias que derivó en una inspección del departamento de ganadería del Consell insular. La directora insular de Economía, Pilar Pons Goñalons, declaró ayer que se abrirá un expediente al propietario de los caballos (que en 2018 ya generó quejas de animalistas por el estado de sus animales en otra finca de Maó) y que dicho expediente podrá implicar una multa por una infracción grave o muy grave.

Asimismo, el Consell trasladará al juzgado que se haga cargo de la denuncia de la Protectora toda la información recabada y que forma parte de este expediente.

Inspección

El Seprona contactó con los servicios de ganadería del Consell y dos veterinarios de Sa Granja se trasladaron el pasado día 29 a las 8.30 de la mañana hasta la finca del Camí d’en Claudis que originó la denuncia ciudadana. No encontraron al dueño, explicó Pons, pero sí vieron la yegua en malas condiciones que estaba en el suelo y otros caballos, incluido un semental. El jueves día 30 buscaron al propietario en su puesto de trabajo para pedirle explicaciones sobre la situación de esta yegua y según manifestó, el animal estaba enfermo «pero no había hecho nada», señaló ayer la directora insular, no había prestado atención veterinaria específica al caballo, algo que le recriminaron los técnicos de Sa Granja.

Fue a partir de ser apremiado por los veterinarios del Consell que avisó a un profesional, que habitualmente contrata, y entre ambos decidieron que lo mejor era practicar la eutanasia a la yegua.

El Consell levantó la correspondiente acta de todo lo sucedido y sigue el caso de cerca. En la finca quedan alrededor de diez o doce caballos que tenían agua y balas de comida pero con las altas temperaturas de esta semana, los animales requieren vigilancia y cuidados. «Los animales se tienen que tratar bien y deben tenerse en buen estado», subrayó la directora insular de Economía, quien explicó que se trasladarán todas estas actuaciones al juzgado.

La yegua, sacrificada e incinerada en Milà

Después de recibir la visita de los inspectores del Consell y ser apremiado a buscar asistencia veterinaria para el animal, el propietario recurrió a su veterinario particular y la decisión final fue el sacrificio de la yegua que aparecía en el suelo y en mal estado en la foto. El viernes el caballo fue incinerado en Milà. La imagen fue tomada por ciudadanos que trasladaron el caso al Seprona.

La familia del propietario afirma que «están en perfecto estado»

Familiares del propietario de la yegua sacrificada acudieron a «Es Diari» para dar su versión de los hechos, que dista mucho de la oficial y de la que denuncia la Protectora. Aseguran que los caballos «están en perfecto estado y con sus cartillas al día». La yegua de la foto, añaden, efectivamente «estaba enferma y en tratamiento, se intentó salvarla» pero no fue posible. Defienden que no hay ninguna denuncia contra el dueño porque «todo está legal y correcto» y achacan la controversia al «desconocimiento del mundo animal» de muchas personas. «Queremos a nuestros animales y esto es duro», concluyen, no sin antes advertir de que las fotos se tomaron en un terreno privado por parte de los animalistas que dieron la voz de alarma.