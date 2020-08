L’Entesa denuncia la mala gestión con la piscina de Es Mercadal

L’Entesa des Mercadal i Fornells considera «preocupante» la situación de la nueva piscina cubierta del municipio, puesto que «no existe ningún plan de viabilidad económica imprescindible para redactar el pliego de condiciones para la adjudicación de su gestión».

Desde la formación política recuerdan que las obras de construcción del recinto debían haberse terminado el pasado 15 de marzo. La realidad es todo lo contrario, ya que «aún falta redactar un proyecto de obras complementarias no previstas en el proyecto inicial» para poder acabar el solárium, una piscina para pequeños y algunos cerramientos. L’Entesa no entiende por qué motivo estas cuestiones no estaban recogidas en el proyecto inicial, pregunta cuáles son los nuevos plazos y lamenta una manera de actuar «improvisada».

En cuanto a otros asuntos, destaca que en el pasado pleno se aprobaron cuatro de sus propuestas, tres por unanimidad. Son relativas a la mejora de la atención médica en el municipio, a la potenciación del Premi d’Investigació, a la protección del Mediterráneo y a pedir la OSP para la ruta Menorca-Barcelona (en este punto, el PP se abstuvo).