Un año del derrumbe en la calle Sant Andreu de Maó y el deterioro de la finca continúa

Un año después del derrumbe del tejado de un segundo piso en un bloque de viviendas de la calle Sant Andreu, esquina con Campament, la zona sigue acordonada y el riesgo para los peatones, por posibles desprendimientos y porque la acera sigue intransitable, continúa. El pasado día 27 uno de los puntales que sostienen la estructura se cayó y tuvo que ser recolocado; con anterioridad el Ayuntamiento actuó de forma subsidiaria y retiró el boinder, que estaba provocando que las grietas en la estructura se agrandaran. Pero la propiedad de este piso de Maó aún no ha realizado mejoras para restaurar el inmueble, aunque el procedimiento, según explicó este jueves la concejal de Urbanismo, Dolores Antonio, sigue abierto.

La propiedad (el piso tiene varios dueños) acusó recibo del primer requerimiento municipal, y ya existía una orden de ejecución para reparar el inmueble cuando se retiró el boinder por motivos de seguridad, aseguró Antonio, porque «si no es para evitar riesgos inminentes y sin el conocimiento de la propiedad el Ayuntamiento no puede intervenir». El pasado 23 de marzo se cursó otra orden de ejecución que fue aceptada el día 27 por los propietarios pero los plazos, alargados por el estado de alarma, siguen abiertos. El proceso burocrático es largo y mientras tanto el deterioro de la finca prosigue.

Los vecinos de la zona no entienden de largos trámites administrativos y se sienten abandonados, creen que el Consistorio «no ha hecho nada» y califican la situación de «una vergüenza y un peligro». La calle Sant Andreu soporta un intenso tráfico procedente del parking de Sa Sínia des Cuc, coches que cruzan hacia la ronda y que toman la curva por la que caminan los peatones, ya que la acera está acordonada.

Los contenedores de basura tuvieron que cambiarse de sitio, aseguran los residentes, porque ya sufrieron alguna embestida de coches, y cuando se cayó el puntal «pasaban dos chicas que se salvaron de milagro». Otro problema es que las fincas colindantes también se ven afectadas y, aunque el primer piso ya quedó vacío –sus propietarios se fueron antes del derrumbre de julio pasado–, la cochera de la planta baja sigue siendo utilizada por un electricista y fontanero autónomo. «Entro por la mañana y al acabar la jornada, ahí tengo mi material, es mi local de trabajo, aún lo estoy pagando», explica, «no puedo alquilar ni comprar otro». Este profesional tiene que quitar la cinta que acordona la entrada de su garaje y volverla a poner para hacer uso de su propiedad y entrar con su furgoneta. «Pago IBI, vado, luz, todos mis impuestos, no sé qué puede hacer o no el Ayuntamiento, pero por mí no se ha interesado para nada», lamenta. En el momento del derrumbe en 2019 estaba fuera, trabajando.