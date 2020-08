El Consell apura las estrategias para no pagar por su dinero en el banco

Las entidades locales que cedan sus remanentes al Gobierno central quedarán liberadas de pagar los intereses que en estos momentos ya exigen las entidades bancarias por tener el dinero depositado. Es el último reclamo presentado este martes por el Ministerio de Hacienda para hacer más atractivo el acuerdo con la FEMP para activar los recursos que Consell y ayuntamientos de la Isla tienen paralizados. Es más, si optan por una devolución a quince años, se obtendrá un rendimiento del 0,05 por ciento.

Hasta la fecha, el Consell, entidad de la Isla que más dinero retenido acumula (unos 25 millones de euros), ha eludido el pago de estos intereses. Según el conseller Josep Pastrana lo ha hecho con «ingeniería financiera», mediante acuerdos de condiciones ventajosas con las entidades y utilizando diversas cuentas. Los intereses se aplican a partir de un fondo de 500.000 euros y se ha evitado alcanzar esta cifra, salvo en momentos puntuales. Pastrana afirma, no obstante, que no les queda mucho margen y que los intereses pasarán a ser inevitables «pronto o tarde» si no se activan los remanentes, con porcentajes entre el 0,25 y el 0,5 por ciento. Para ello, en los presupuestos de 2020 se ha previsto una partida de 340.000 euros.

El remanente acumulado no equivale a tener todo este dinero en el banco. Por ello, ayuntamientos como el de Maó ha podido evitar tener depósitos bancarios de un volumen que conlleven el pago de intereses.