El hospital se prepara para la atención de una nueva oleada de contagios

El ‘Mateu Orfila’ está preparado para la llegada de una nueva oleada de contagios. En estos momentos no hay ingresos, pero conforme aumenten los casos, la probabilidad será mayor, como también de críticos. «Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor», asegura la directora médica del hospital, Tamara Contreras. A lo que añade que «estamos preparados para volver a vivir lo de marzo, pero con experiencia». Y es que, para Contreras «en marzo tuvimos mucha presión, nos enfrentábamos a una situación desconocida que precisaba decisiones rápidas y ahora a nuestro favor hemos contado con más margen para la gestión». Aun así, trabajan sobre escenarios hipotéticos. Contreras recomienda «estar alerta, no alarmados» y que «todos pongamos de nuestra parte y cumplir las recomendaciones para no colapsar el sistema». Porque «la tendencia es a subir».

El plan de contingencia es el que se aplicó en la primera fase, aunque con mejoras en la distribución de espacios. Contempla tres escenarios. El más optimista, con entre 1 y 20 casos, con previsión de hasta cuatro ingresos, de los que de cero a un paciente estaría crítico. El segundo escenario se daría al tener entre 21 y 200 casos, entre 3 y 40 ingresos y, de ellos, 3 o 4 críticos. Y el último, contempla más de 200 diagnosticados, más de 40 ingresos hospitalarios y de ellos, más de seis críticos. Contreras recuerda que en la primera etapa pusieron en marcha el escenario tres por la presión en UCI, pero no en hospitalizaciones.