Menorca pierde 8.000 turistas alemanes por la recomendación de su gobierno

La decisión del gobierno alemán de declarar a España como zona de riesgo por los rebrotes del coronavirus y recomendar a sus compatriotas que no viajen a nuestro país, salvo que lo hagan a las Islas Canarias, supone otro golpe a la temporada turística en la Isla que transcurre bajo mínimos. En otras circunstancias la incidencia habría sido escasamente significativa ya que el alemán no es un mercado determinante para Menorca, como sí lo es para Mallorca, pero en las actuales, con la pérdida del turista inglés por las mismas causas, supone otro varapalo para la maltrecha campaña estival.

Hasta el 30 de agosto estaba previsto que llegaran a Menorca 43 vuelos, que iban a traer a la Isla a 7.851 alemanes. La mayoría -5.452- correspondían a vuelos del turoperador Tui, que ayer mismo ya confirmó la cancelación de todas sus operaciones con España, de momento, hasta el 24 de agosto, salvo los paquetes a Canarias. El resto correspondían a las compañías Easyjet, Iberia, Lufthansa y Eurowings.

Desde Ashome, cuando arreciaron las noticias negativas que llegaban desde Alemania, trabajaron contrarreloj el jueves y el viernes con el Govern balear, hasta que llegó el comunicado oficial del gobierno germano el viernes por la tarde, para tratar de conseguir que Menorca quedará excluida de la declaración de zona de riesgo en función de sus datos epidemiológicos, como Canarias, «pero otra vez hemos perdido la oportunidad», explicó ayer la gerente de la patronal hotelera, Azucena Jiménez, sin ocultar su decepción.

Seis empresarios menorquines se han dirigido ya a las oficinas de Ashome para ampliar información, y no se descarta que alguno se vea obligado a cerrar su establecimiento tras este nuevo contratiempo. En todo caso, la acomodación de los turistas alemanes que iban a llegar a la Isla no se concentraba en unos pocos hoteles sino que estaban repartidos en varios de los que permanecen abiertos.

Jiménez valora que «en otro momento la pérdida de estos turistas no habría sido nada relevante, pero en esta coyuntura sí lo es y mucho, es una puntilla».

Ashome, además, tenía la esperanza de que al no haber entrado Menorca como destino piloto cuando se estableció el corredor seguro entre Alemania y Balears, puesto que no llegó ningún vuelo a la Isla, «ahora también nos excluirían y seríamos la excepción», pero no ha sido así por lo que nos sentimos otra vez defraudados».

Tui repatría y cancela

En los próximos siete días, además, Tui ha anunciado que repatriará a los alemanes que pasan sus vacaciones en España, incluidos por supuesto los que se hallan en Menorca, y estos deberán pasar una cuarentena a la llegada a su país y aislarse hasta que tengan el resultado de la PCR. Si pueden demostrar con un certificado médico que son negativos no deberán completar la cuarentena.

En todo caso la decisión está tomada y la presencia de turistas alemanes en Menorca hasta el final de la temporada turística resultará más residual que nunca.