Menorca no alcanza el nivel de contagios que Alemania fijó para ser zona de riesgo

A pesar de los 29 nuevos casos activos de covid-19 detectados en la Isla desde el pasado jueves, Menorca está todavía muy por debajo del umbral de 50 positivos semanales por cada 100.000 habitantes que estableció el gobierno alemán para determinar las zonas de riesgo para la movilidad de sus ciudadanos. En los últimos siete días, se han producido 36 contagios detectados (serían 39 por cada 100.000 habitantes), lo que dejaría a la Isla todavía por debajo de este tope establecido. De nuevo, los peores indicadores del resto del Archipiélago han tenido consecuencias negativas para la Isla, sin que se haya tenido en cuenta su especificidad.

Las recomendaciones del gobierno germano de no viajar a Balears, con la obligación de someterse a una PCR y posibles cuarentenas al regreso, y la decisión de operadores como TUI de cancelar sus operaciones con las Islas hasta el 24 de agosto han generado un nuevo golpe al endeble devenir de la temporada turística. No obstante, el escaso volumen de visitantes alemanes de este peculiar estío menorquín ha provocado que ayer los empresarios consultados no advirtieran, por el momento, movimientos traumáticos. Se trabaja sobre todo con turismo español mientras se piensa ya en cómo relanzar la malherida industria el año que viene.

Ayer no había vuelos con Alemania. TUI ha instado a sus clientes a regresar a Alemania esta misma semana, pero la decisión última es del turista. No se conoce de momento que se hayan programado vuelos adicionales para facilitar la operación retorno.

Una de las conexiones con Alemania es la que realiza Iberia con Múnich, con la colaboración económica de la Fundació Foment del Turisme. Desde el Consell explicaron ayer que están pendientes de la ocupación que se produzca en estos vuelos en las próximas fechas y si es muy baja se podría adoptar algún tipo de medida en cuanto a este contrato.

Pruebas en la Isla

De hecho, viajar a Menorca no está explícitamente prohibido. No se recomienda si no es necesario y el viajero, al regresar, debe pasar una PCR además de una cuarentena, en función de su región de residencia. El cónsul honorario de Alemania en Menorca, Klaus Griebl, explica que desde finales de la semana pasada ha recibido llamadas de muchos turistas germanos interesados en conocer cómo pueden hacerse una prueba PCR en la Isla, con la intención de llegar a Alemania con una parte de los deberes hechos, directamente a casa, y con la tranquilidad de saber a qué se enfrentan una vez vuelvan a pisar suelo germano. El tiempo que pasa entre la extracción de la muestra y el conocimiento del resultado se antoja un posible handicap para estos turistas.