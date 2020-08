Los casos de coronavirus se disparan en Menorca: 17 más en un día

Menorca ha registrado en las útimas 24 horas 17 nuevos casos de coronavirus y no ha habido ninguna alta. Ello hace que el número de pacientes activos se sitúe en 65, de los cuales uno está ingresado en la UCI por patologias previas y los otros 64 están siendo atendidos por las UVAC.

Entre los pacientes infectados hay un profesional sanitario (y otro está en aislamiento) y dos núcleos familiares, uno compuesto por los dos progenitores y sus tres hijos y otro compuesto por el padre, dos hijos y una asistenta doméstica.

Con estos 65 casos, Menorca está a punto de alcanzar el mayor número de pacientes activos desde que se inició la pandemia. De hecho, solo ha habido cuatro días en los que se ha superado esta cifra, entre el 4 y el 7 de abril, cuando había entre 67 y 68 infectados. El número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 214 en Menorca.

No obstante hay que matizar que la situación no es la misma que entonces, cuando había confinamiento, no había turismo y solo se hacían pruebas a las personas con síntomas. Ahora, en cambio, se hacen más pruebas PCR, debido a la intensidad de los rastreos, lo que hace que la inmensa mayoría de los pacientes sean asintomáticos o bien tengan síntomas leves. De hecho, el 8 de abril llegó a haber 10 pacientes en la UCI y otros 11 en planta del Mateu Orfila, y ahora solo hay un ingresado en el hospital.